الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": تطبيق قانون الغش الإلكتروني على الطلاب المتسببين فى تصوير امتحانات الإعدادية

رضا حجازي
رضا حجازي

قال مصدر مسؤول في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه يتم حالياً تتبع صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، التي انتشرت على صفحات السوشيال ميديا.
وأكد المصدر أنه في حال تم التعرف على الطلاب المتسببين في تصوير أسئلة الاختبارات ونشرها في صفحات السوشيال ميديا، سيتم تطبيق قانون الغش الإلكتروني عليهم، بحرمان الطلاب المتورطين في الغش من النجاح في هذا العام، وسيتم منعهم من دخول امتحان العام المقبل.
ونشرت مجموعات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول، كما تم تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية في محافظات الجيزة وسوهاج والشرقية وهندسة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ واللغة الإنجليزية في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى الإجابات. وتعمل مديريات التربية والتعليم على ضبط اللجان والمسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها في مجموعات الغش.

وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

"التعليم" تصدر تعليمات بشأن إجراءات انتهاء أعمال امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى  ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

txt

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عدد من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمس، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام الإدارة، وأحمد عبدالخالق، رئيس اللجنة.

اسئلة الاختبارات طلاب الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة صفحات السوشيال ميديا امتحان مادة العلوم فصل الدراسي الأول امتحان اللغة الانجليزية

مواد متعلقة

"التعليم" توضح كيف يمكن للطالب تأجيل امتحاناته

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تُزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام في مصر

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

قاضٍ مصري يفجر مفاجأة: خمسة من قضاة المحكمة الدولية ستنتهي ولايتهم في 6 فبراير

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمباريات أمم إفريقيا

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة