"التعليم": تطبيق قانون الغش الإلكتروني على الطلاب المتسببين فى تصوير امتحانات الإعدادية

قال مصدر مسؤول في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إنه يتم حالياً تتبع صور امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، التي انتشرت على صفحات السوشيال ميديا.

وأكد المصدر أنه في حال تم التعرف على الطلاب المتسببين في تصوير أسئلة الاختبارات ونشرها في صفحات السوشيال ميديا، سيتم تطبيق قانون الغش الإلكتروني عليهم، بحرمان الطلاب المتورطين في الغش من النجاح في هذا العام، وسيتم منعهم من دخول امتحان العام المقبل.

ونشرت مجموعات الغش الإلكتروني أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول، كما تم تداول أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية في محافظات الجيزة وسوهاج والشرقية وهندسة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ واللغة الإنجليزية في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى الإجابات. وتعمل مديريات التربية والتعليم على ضبط اللجان والمسؤولين عن تصوير الأسئلة ونشرها في مجموعات الغش.

وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الاثنين، فى مقر ديوان عام محافظة الفيوم، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته لانضباط سير امتحانات الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الفيوم، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

ومن جهته، رحب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية.

ومن المقرر أن يتفقد الوزير عدد من المدارس، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وتفقد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أمس، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الدكتور مجدي يعقوب الرسمية المتميزة للغات، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، يرافقه الدكتورة إيمان عبدالله، مدير عام الإدارة، وأحمد عبدالخالق، رئيس اللجنة.