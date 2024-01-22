طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يعربون عن سعادتهم بسهولة امتحان الهندسة

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الهندسة الذي أدوه اليوم وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط لتميز الطالب المتفوق.

فيما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ورقة مزعومة لامتحان الهندسة بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بعد مرور حوالي ساعة من أداء الامتحان.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الواقعة قيد التحقيق وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية اليوم امتحاني مادتي الهندسة والتربية الفنية في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وشهد اليوم تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ورقة مزعومة لامتحان مادة الهندسة لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

من جانبها، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أنه جار التحقق في الواقعة ومدى صحتها من عدمه.

يشار إلى أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية استقبلت نحو 113 ألفا و262 طالبا وطالبة، موزعين على 440 لجنة، وعدد 1889 طالبا وطالبة للإعدادية المهنية، موزعين على 9 لجان ولجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و4 لجان لـ 50 طالبا من الصم وضعاف السمع، وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمعهد الأزهري للبنين والمعهد الأزهري للبنات بمدينة بنها وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.

وتابع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أداء الطلاب للامتحانات بمادة اللغة العربية والخط والإملاء مؤكدا خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب.

وقال محافظ القليوبية إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات ونقل وتأمين أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول المركزي والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلاب.

كما تم مخاطبة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لإزالة كافة المخلفات والاهتمام بالنظافة في محيط المدارس والتنبيه على مديري الإدارات التعليمية بمراجعة نظافة أسوار الإدارات والمدارس التابعة لها.

كما تفقد المحافظ المساحات الخضراء المُنزرعة داخل المدارس والأشجار المُثمرة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع الأماكن المُنزرعة داخل المدراس وخارجها كونها زراعات لها عائد اقتصادي سواء أشجار مثمرة مثل الزيتون أو أشجار خشبية والتي بدورها تساهم في الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، فيما حرص الهجان على المرور على العيادات الصحية بالمدارس والتأكُد من وجود زائرة صحية بجميع المدارس تحسبًا لحدوث أي طارئ.