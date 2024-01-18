نائب رئيس جامعة بنها.. يتفقد الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور بإشراف الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

التشديد على التزام الطلاب بالقواعد وضوابط أداء الامتحانات

واطمئن نائب رئيس جامعة بنها على انتظام أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المقررة، وضوابط أداء الامتحانات، وتواجد الأساتذة داخل اللجان بشكل مستمر للرد علي تساؤلات واستفسارات الطلاب إن وجدت.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة بنها منذ بدايتها حتى الآن دون رصد أية معوقات أو شكاوى، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية، لأداء امتحاناتهم.

جامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية

في سياق آخر، تنظم جامعة بنها فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية فى الفترة من 28 يناير من الشهر الجاري وحتى الأول من شهر فبراير القادم

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقي إبداع الخامس.

وأضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقي بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم.

وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية أن الملتقى يشارك فيه اكثر من 15 جامعة مصرية ويشمل عدد من المسابقات فى مجالات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.