الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 1512 مواطنًا بالمجان خلال قافلة طبية بالقليوبية

الكشف علي 1512 مواطن
الكشف علي 1512 مواطن مجانا خلال قافلة طبية في القليوبية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي عزبة شرف الدين التابعة لمدينة قليوب، وتم الكشف خلالها على 1512 مواطنا مجانا من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات بهدف راحة وخدمة المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهلهم بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. 

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة (الباطنة- الأطفال- الجراحة- النساء- الأسنان- تنظيم أسرة- رمد) إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي.

وتضمنت القافلة وجود معملي دم وطفيليات ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وأكد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، أنه يوجد خطة لنظام عمل توزيع القوافل الطبية على كافة مناطق محافظة القليوبية الأكثر احتياجات بهدف رفع المعاناة عن كاهل كل مواطن، وتوفير الكشف والعلاج اللازم حفاظا على الصحة العامة لكافة مواطنى قرى ومدن المحافظة. 

كما نظمت جامعة بنها فعاليات ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية فى الفترة من 28 يناير من الشهر الجاري وحتى الأول من شهر فبراير المقبل تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة دائما على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع الخامس.


وأوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف من مشاركة الطلاب في هذا الملتقي بناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، وتنمية مواهبهم الإبداعية في المجالات المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم.


وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، إن الملتقى يشارك فيه أكثر من 15 جامعة مصرية ويشمل عددا من المسابقات فى مجالات التربية الفنية، والاقتصاد المنزلى، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

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