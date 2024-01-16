تحت شعار "أسرتك ثروتك".. القليوبية تنظم ندوة للتعريف بدور المرأة فى المجتمع

نظمت محافظة القليوبية ندوة تحت شعار (أسرتك ثروتك ) بالتعاون بين المبادرات الشبابية بالمحافظة داخل ديوان عام مجلس مدينة كفر شكر برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر وبحضور عشرات السيدات للتعريف بدور المرأة فى المجتمع ومشاركات بالحياة السياسية بهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين جودة الحياة وذالك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

المرأة المصرية كان لها دور بارز وكبيرة فى المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن المرأة المصرية كان لها دور بارز وكبيرة فى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقها بحرية كاملة فى العرس الديمقراطى الذى شهده العالم بأثره وضربت أروع الأمثلة فى الوعى والوقوف بجانب الدولة وقياداتها السياسية من أجل إستمرار الاستقرار والأمن والتنمية الذى تشهدها الدولة فى كافة ربوع مصر وانشاء العديد من المشروعات التنموية والخدمية وإطلاق المبادرات الداعمة لراحة وخدمة المواطنين والتخفيف عنهم ورفع المعاناه من على كاهل المواطنين.

دور كبير بمواجهة الأزمات التى تواجه الدولة وتعمل وتسعى للحفاظ على كيان الأسرة

وأضاف "بكر" فى تصريحات صحفية "للدستور" أن المرأة عمود المجتمع ولها دور كبير فى مواجهة الأزمات التى تواجه الدولة وتعمل وتسعى وتجتهد من أجل الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وتنشأتها تنشأة سليمة وغرس روح القيم والمبادئ والوطنية ليكونوا قادة المستقبل وحمل راية مصر بالعلم والمعرفة والعمل بين كافة دول العالم

وقالت الدكتورة نجلاء الفرماوى مدير مكتب حقوق الانسان والمبادرات الشبابية بمحافظة القليوبية، أن المرأة المصرية دورها كبير داخل المجتمع فى شتى المجالات وخصوصا فى التنمية منذ الطفولة لكونها مصدر الحنان والعطف منذ طفولتها وحتى الكبر فهى المسؤلة عن العديد من الأدوار سواء خارج أسرتها أو داخلها وتؤدى جميع الأدوار بنسبة 100‎‎%ماعدا دورها فى حق نفسها

وأشارت "الفرماوي"، إلى أنه يجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ومنحها التقدير ولو بكلمه طيبة حتى يتسنى لها تقديم ماهو أفضل للأسرة والمجتمع مؤكدة على ضروره تنشئة الأبناء على روح الإنتماء إلى الأم التى تبذل كل ما تملك من أجل صلاح الأبناء والأسرة بشكل عام داخل المجتمع وتحافظ على تماسكه ضد تقلبات الحياة مطالبة بضرورة توفير التفاهم بين الزوجين والذى يؤدي الى تنشئه جيل سوى قادر على مواجهة التحديات والصعوبات التى تواجه الأسرة داخليا وخارجيا