الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يبحث إنشاء 2 كوبري مشاة على محور العصار بشبرا الخيمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أهمية إنشاء كباري للمُشاة لتوفير عبور آمن للمواطنين خاصة بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية ولتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية لتخدم تلك الكباري مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب وكبار السن وذوي الهمم ويؤمن لهم حركة عبور على هذا المحور المروري السريع ويسهم في الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين. 

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده محافظ القليوبية مع الأجهزة التنفيذية للبدء بإنشاء كباري مشاة بمحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتيسيرًا لهم وعبورهم بطريقة آمنة.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع مقترحات أماكن إنشاء عدد ٢ كوبري جديد للمشاة بمحور العصار حسب كثافة كل منطقة لخدمة أكبر عدد من المواطنين موضحا خلال الاجتماع على سرعه البدء في إنشاء الكباري مع تأهيلها بأماكن لعمل مصاعد ومحال تجارية أعلى الكباري وطرحها للمواطنين.

وفي السياق ذاته، ناقش محافظ القليوبية، آليات عمل سلم معدني بجانب السلالم الكهربائية لكوبري المشاة بمنطقة وابور الثلج بمدينة بنها، ليكون بديلا آمنًا للسلم الكهربائي الجديد، بالإضافة إلى سرعة التعاقد مع شركة الصيانة والتأمين للحفاظ على استمرار تشغيل السلالم الكهربائية بشكل مُستمر لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالإضافة لعمل مصعد كهربائي لكوبري المشاة الآخر بمنطقة الحرس الوطني بمدينة بنها ليكون بديل آمن للسلم الثابت.

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