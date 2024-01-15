القواعد الخاصة بالمنح والتخفيضات العام الأكاديمي 2023 - 2024 بجامعة بنها الأهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن القواعد الخاصة بالمنح والتخفيضات فى الرسوم الدراسية للطلاب عن العام الأكاديمي 2023/2024م وذلك كما هو موضح في الرابط https://bnu.edu.eg/page/sc

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وأوضحت جامعة بنها الأهلية، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بتقديم دعم للطلاب المتفوقين والمتعثرين ماليًا وتقديم الدعم الاجتماعي للطلاب حسب حالتهم وذلك فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة التعليم العالي وهيئة دعم وتطوير الجامعات.

وأهابت الجامعة بجميع أبنائها الطلاب والطالبات بجميع كليات الجامعة التوجه لإدارة شئون الطلاب بمبنى علوم إنسانية (E) لسداد المصروفات وتقديم طلبات الحصول على المنح والتخفيضات حال انطباق شروط أي منها على الطالب وذلك فى موعد أقصاه الخميس الموافق 25/01/2024م (لن تقبل أي طلبات أو أوراق بعد هذا الموعد).

أوضحت الجامعة أن المنح والتخفيضات كالتالي:

أولًا: منح التفوق

منح التفوق للطلاب المقبولين الجدد بالمستوى الأول (2023/2024م):

يمنح عدد (5) خمسة طلاب بكل كلية من كليات الجامعة منحة كاملة وذلك لمن هم ضمن الـــ (300) طالب الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية لذات عام الالتحاق.

منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة فى العام التالي (تبدأ فى المستوى الثاني)

الطالب الحاصل على معدل تراكمي (4) أو مايعادلها فى التقدير الجامعي يحصل على منحة كامل.

الطالب الحاصل على معدل تراكمي (3.7) أو أكثر ( أو ما يعادلها فى التقدير الجامعي ) يحصل على تخفيض بنسبة 35%.

الطالب الحاصل على معدل تراكمي (3.4) أو أكثر ( أو ما يعادلها فى التقدير الجامعي ) يحصل على تخفيض بنسبة 15%.

منح التفوق الرياضي فى العام التالي للتفوق:

الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات الدولية يحصل على خصم طبقًا لما يلي:

ميدالية ذهبية 100% ميدالية فضية 50% ميدالية برونزية 25%

الطالب الحاصل على ميدالية فى المسابقات العربية والأفريقية يحصل على خصم طبقًا لما يلي:

ميدالية ذهبية 50% ميدالية فضية 25% ميدالية برونزية 10%

ثانيًا: تخفيضات المصروفات الدراسية

يمنح أبناء الشهداء من ( القوات المسلحة / الشرطة / شهداء الجيش البيض والأطقم الطبية ) تخفيض بنسبة (50%) من المصروفات الدراسية شريطة نجاح الطالب فى جميع المقررات المسجلة فى العام الدراسي شاملة الفصل الصيفي.

يمنح الأقارب من الدرجة الثانية ( الطلاب الأخوة ) تخفيض بنسبة (10%) للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالبًا فى الجامعة وتسري هذه المنحة على أخ واحد فقط.

يمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت ( ومن هم على رأس العمل ) بجامعتي بنها الأهلية والحكومية تخفيض بنسبة 20%.

ثالثًا: الدعم الاجتماعي

منح الطالب الذي فقد عائلة أثناء الدراسة بالجامعة أو الذي تأثرت ظروف ولي الأمر المادية بعد التحاقه بالجامعة تخفيضًا من المصروفات الدراسية بنسبة تحددها السلطة المختصة بناء على بيان حالة الطالب والأوراق الثبوتية بناء على عرض نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ورئيس الجامعة

قواعد عامة

تطبق المنح والتخفيضات على الطلاب المصريين فقط وتسري الخصومات على الرسوم الدراسية فقط.

لا تسري على المصروفات الإدارية أو أي مبالغ أخرى يتم تحصيلها من الطالب تحت أي مسمى ومنح التفوق سواء العلمي أو الرياضي تطبق فى العام التالي

تخفيض المصروفات أو الدعم الاجتماعي تسري على إجمالي المصروفات الدراسية على أن يتم خصم قيمة التخفيض من القسط الثاني.

لا يجوز الجمع بين أكثر من منحة وفى حالة توافر شروط أكثر من منحة على ذات الطالب يتم الاستفادة بالمنحة الأعلى فقط.

لا يتم تطبيق أي منح أو تخفيضات بأثر رجعي (أي عن العام الأكاديمي 2022/2023) بأي حال من الأحوال.