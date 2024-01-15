الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"أزهر القليوبية" يبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات الابتدائية والإعدادية

أزهر القليوبية يبحث
أزهر القليوبية يبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق للإمتحانات

عقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية اجتماعًا برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، بحضور الشيخ عبد الموجود دسوقي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد فخري، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب ومدير الإدارة التعليمية ومديري المراحل التعليمية، ومدير الامتحانات ومدير التوجيه الفني، حيث تمت مناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، والتي تبدأ غدًا الثلاثاء القادم الموافق 16 يناير 2024.

رئيس المنطقة يؤكد على ضرورة الانتهاء من استلام متعلقات اللجان

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المنطقة على ضرورة الانتهاء من استلام متعلقات اللجان من أدوات كتابية، وأدوات نظافة، والاهتمام بتطهير اللجان بشكل يومي، بالإضافة إلى توزيع الأعمال باللجان على جميع أعضاء اللجنة والتوقيع بالعلم عليها، وتوفير غرفة عزل بكل لجنة، وتواجد الزائرة الصحية، وتوفير جهاز قياس الحرارة لكل لجنة.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية، على تواجد غرفة العمليات بديوان عام المنطقة بشكل دائم خلال الامتحانات لحل أي مشكلة أثناء فترة الامتحانات، وتواجد جميع أعضاء اللجنة في وقت مبكر قبل بدء الامتحان، والتأكيد على أن الموجه المقيم مسؤول بشكل كامل عن جميع أعمال اللجنة، ولا يغادر إلا بعد تسليم أوراق الإجابة، مؤكدا على عدم السماح بوجود أجهزة التليفون المحمول مع الطلاب أو العاملين أثناء الامتحان.

وفي نهاية الاجتماع توجه الشيخ سعيد خضر رئيس المنطقة، بالشكر إلى جميع الحاضرين، موضحا أن هدف الجميع هو مصلحة طلاب الأزهر الشريف، وتوفير مناخ ملائم لهم أثناء الامتحانات لتحقيق أفضل النتائج.

كما وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه بدراسة تقارير وملاحظات اللجنة التي أمر بتشكيلها من هيئة الأبنية التعليمية،  ومديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وذلك للمراجعة الدورية المنتظمة لسلامه الأبنية التعليمية على مستوى المحافظه والوقوف على الآليات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت ممكن، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية تعليماته لمديرية التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة موافاته بتقرير شامل بالملاحظات التي تم رصدها للجان المكلفة بالمرور على المدارس، وما تم استيفاؤه من هذه الملاحظات عن طريق هيئة الأبنية التعليمية، مشددًا على غلق جميع المدارس التي بها أعمال صيانة جسيمة تشكل خطرًا على سلامة التلاميذ، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة قريبة من مدارسهم الأصلية، لحين انتهاء كافة أعمال الصيانة، حرصًا على سلامة أبنائنا التلاميذ وعدم تعريض حياتهم للخطر.

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