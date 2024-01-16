الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بالقليويية

مصرع طالبة صدمها
مصرع طالبة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد

لقيت طالبة بقليوب مصرعها إثر اصطدام  قطار بها أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز قليوب وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز قليوب، بورود إشارة من مستشفى قليوب العام بوصول "رضوى س" طالبة ثانوى تجاري جثة هامدة إثر عدة إصابات في أنحاء الجسد. 

وانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة صدمها قطار بنها القاهرة أثناء عبورها السكة الحديد بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

محافظة القليوبية حادث قطار عبور مزلقان مدينة قليوب السكة الحديد

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