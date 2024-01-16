مصرع شخص صدمته سيارة في طريق شبين القناطر بالقليوبية

لقى شخص صدمته سيارة بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتوفى إثر تعرضه لنزيف فى البطن وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر.

ويجري ضبط السيارة وقائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء نبيل سليم مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية يفيد ورود إشارة اشارة من المستشفى بوصول " اشرف. ا. ا " 49 سنه عامل جثة هامدة اثر عدة اصابات ووجود نزيف داخلى بالبطن إدعاء حادث تصادم.

وانتقلت على الفور الأجهزة قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير المتوفى على طريق التل – شبين القناطر، صدمته سيارة ما أدى الى إصابته التى أودت بحياته، وتم نقل الجثة الى المستشفى وجارى ضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

مصرع اثنين وإصابة ثالث إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائري

كما شهد الطريق الدائرى بمنطقة بهتيم بمحافظة القليوبية حادث مأساوى حيث لفظ شخصين انفاسهما واصيب ثالث إثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى بقسم ال شبرا الخيمة وتم نقل المجثتين والمصا الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثتين والاستعلام عن حالة المصاب وطلبت تحريات مباحث القليوبية حول الحادث والتحفظ على الدراجة النارية.

ةتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى دائرة قسم اول شبرا الخيمة.

انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية وتبين ان الحادث وقع اثر انقلاب دراجة نارية على الطريق الدائرى فى منطقة بهتيم واسفر الحادث عن مصرع مستقلى الدراجة شخصان واصابة وجارى الاستعلام عن هويتهما وتم نقلهما للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.