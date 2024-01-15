جامعة بنها الأهلية تعلن فتح باب التقدم للمناصب الأكاديمية



أعلن مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية عن فتح باب التقدم لشغل عدد من المناصب الأكاديمية بالجامعة وهي منصب رئيس جامعة بنها الأهلية، ونواب رئيس جامعة بنها الأهلية، ومديرو البرامج، وذلك نظرًا لانتهاء الفترة الانتقالية لتأسيس الجامعة الأهلية.

وقال مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، في بيان له اليوم، أن التقديم سوف يبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 15/01/2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 05/02/2024، وطبقًا للقواعد والشروط الموضحة في الرابط التالي

https://bnu.edu.eg/available_jobs



وأكد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، مشيرا إلى أن جميع الوظائف المتاحة داخل الجامعة تكون من خلال الإعلان، ويتم تشكيل لجان لتقييم واختيار المتقدمين لشغل المناصب الأكاديمية طبقا للمعايير اللازمة.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية إحدى الجامعات الأهلية الواعدة في مجال التعليم العالي ومقرها مدينة العبور والمنشأة عام 2022 من خلال جامعة بنها الحكومية بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، وتسعى الجامعة إلى التميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلى والدولي وشراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة.

وتقام جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور مساحة 37 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة من خلال كليات (الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الهندسة، علوم الحاسب، الاقتصاد وإدارة الأعمال)، بهدف تلبية مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

وفي سياق آخر بدأ يوم السبت الماضي الموافق 13 يناير تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بذات القواعد والحدود الدنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي.