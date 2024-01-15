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مصر

وزير التعليم العالي يستقبل سفير الكونغو الديموقراطية لبحث أطر التعاون المشترك

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية؛ لبحث أطر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في كافة المجالات، وخاصة التعليمية والثقافية، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم هذه العلاقات واستمرارها انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد تجاه أشقائها الأفارقة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسئولين والأكاديميين من البلدين، والتعاون في مجال تدريب القدرات البشرية في مجال البحث العلمي والتطوير.

كما تطرق اللقاء إلى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي، خاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والمياه، والزراعة، بما يُسهم في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين وتحقيق التنمية المُستدامة في القارة الإفريقة.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن عاشور على أن مصر لديها مراكز تميز في مجالات المياه والمجالات التكنولوجية، وتعمل هذه المراكز على تقديم حلول مُبتكرة للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المجالات.

وفي ختام اللقاء، أعرب السفير كاسونجا موسينجا عن تقديره لجهود مصر في دعم التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر في كافة المجالات.

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وفي سياق آخر استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية بين البلدين، بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، والتي تمتد لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالحرص المشترك على التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي.

وجمهورية الكونغو البحث العلمي التنمية الـم ستدامة الشئون الثقافية والبعثات وزير التعليم العالي

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