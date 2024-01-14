الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى يستقبل سفير جيبوتى لبحث سبل التعاون الأكاديمى والبحثى

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية بين البلدين، بحضور الدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجيبوتي، والتي تمتد لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالحرص المشترك على التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التعليم العالي والبحث العلمي.

السياحة التعليمية للطلاب الوافدين في مصر 

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور المُبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID  للطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنها خُطوة مهمة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتسعى المنظومة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية على الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لهم.

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استعداد مصر لاستقبال المزيد من الطلاب الجيبوتيين للدراسة في مختلف الجامعات المصرية

 

وأعرب الوزير عن استعداد مصر لاستقبال المزيد من الطلاب الجيبوتيين للدراسة في مختلف الجامعات المصرية، مؤكدًا تذليل كل العقبات أمام الطلاب الجيبوتيين الراغبين في الدراسة في مصر، ومشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تضع الطلاب الوافدين وخاصة الأفارقة منهم على رأس أولوياتها، وتعمل على توفير كل التسهيلات لهم لضمان نجاحهم في دراستهم.

من جانبه، أشاد السفير أحمد علي بري بجهود مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن تقديره العلاقات الوثيقة بين البلدين، ودعم مصر المُستمر لجيبوتي في مختلف المجالات، متطلعًا إلى المزيد من التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات الجيبوتية. 
 

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