نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات كلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونية

واصل الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من جولاته التفقدية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتفقد سير الامتحانات كلية التمريض بمركز الاختبارات الالكترونية، رافقه خلالها الدكتورة مروة مصطفي عميدة الكلية والوكلاء.

وقال الدكتور السيد فودة، أن الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

توفير كافة احتياجات الطلاب

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حرص إدارة الجامعة، على توفير كافة احتياجات الطلاب، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم خلال فترة الامتحانات

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت فى الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى ومستمرة وفقا للجدول الزمني المحدد لها ، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الدكتور ناصر الجيزاوى بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الالكترونية.

رافقه خلالها الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشئون تنمية البيئة والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ووكلاء الكليتين.

حسن سير الامتحانات باللجان

واطمأن " الجيزاوي " خلال الجولة بالكليتين علي حسن سير الامتحانات باللجان، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد القيادات الأكاديميةو انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن انضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، منذ بدئها بكليات الجامعة، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.