"تجارة بنها" تنظم مؤتمر "مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات".. 18 فبراير

تنظم كلية التجارة جامعة بنها مؤتمرها العلمي عن "مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية "وذلك يوم 18 فبراير المقبل.

وقال الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يأتي في إطار التعرف على دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، وتحديد أثر إدارة المعرفة واستراتيجيات الابتكار الأخضر على أداء منظمات الأعمال والتعرف على دور الأساليب الإحصائية وتكنولوجيا المعلومات في التنبؤ بمخاطر التغيرات المناخية، والتعرف على دور التكنولوجيا الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور سامي غنيمي، إلى أن المؤتمر يتضمن أربعة محاور وهي: دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية، إدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية، الإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية التكنولوجيا الرقمية والتنمية النظيفة والتغير المناخي.



يذكر أن المؤتمر يشارك فيه عددا من كليات التجارة بالجامعات المصرية ولجان الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي وكلية الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور علي محمود خليل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر والدكتور مجدي مليجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسق عام المؤتمر.

كما افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها،، أعمال اللجنة العليا لاعتماد المدربين والحقائب والترخيص لمراكز التدريب، جاء ذلك بحضور الدكتور عاشور أحمد عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات.



وأكد رئيس جامعة بنها، أن لجنة اعتماد المدربين استهدفت اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وذات الكفاءة العالية لإدارة جودة العملية التدريبية من أجل تحقيق الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي، مضيفا أن اللجنة انعقدت لإجراء المقابلة الشخصية لمن تنطبق عليهم الشروط.



من جانبه قال الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن المركز يستهدف تنمية قدرات أعضاء التدريس، مشيرا إلى أنه تم انتقاء أفضل العناصر من المدربين الذين سوف يتم اعتمادهم للاستعانة بهم مستقبلا ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز.

فيما أضاف الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تقديم 100 منحة مجانية لاعتماد المدربين مقدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الحكومية، مشيرا إلى وجود مجموعة من المعايير للمفاضلة بين المتقدمين.

