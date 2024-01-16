الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

متابعات ميدانية مكثفة لـ30 هيئة شبابية ورياضية فى القليوبية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تشكيل لجان متخصصة للمرور على الإدارات الفرعية للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمراكز الشباب على مستوى المحافظة والتي شملت 30 مركز شباب بمختلف الإدارات الفرعية.

كما شملت المتابعات مراجعة العضويات بعدد من مراكز الشباب واستيفاء السجلات المالية والإيصالات ومراجعة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالملاعب وحمامات السباحة حرصًا على أمن وسلامة المترددين، كذلك التأكد من الالتزام وتخفيض استهلاك الكهرباء، متابعة حمامات السباحة والتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة لأكاديميات السباحة.

وكذالك متابعة ترشيد الكهرباء وغلق الاضاءة الخارجية لقاعات الأفراح وللمركز ما عدا أمام الكاميرات وإقامة جميع المباريات قبل المغرب وإغلاق إضاءة الملاعب بعد المباريات في حالة عدم الاستخدام والأمن والسلامة والأنشطة والعضوية ومستحقات الوزارة والضرائب وكسب العمل ومواعيد فتح وغلق المركز ودواعي الأمن والسلامة وطفايات الحريق.

كما شملت المتابعة 4 مراكز شباب بكفر شكر ومركزين بإدارة الخانكة و11 مركزًا بإدارة بنها ومركزين بإدارة شبرا الخيمة ونادي قليوب مركزين، و3 مراكز بإدارة طوخ، و4 مراكز شباب بإدارة شبين القناطر وتهدف المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب إلى التأكيد على التزام العاملين، وتقديم الخدمات، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمراكز، وكذلك مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية وتنفيذ الأنشطة.

مراكز الشباب الشباب والرياضة محمود الصبروط جوالات تفقدية محافظة القليوبية

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