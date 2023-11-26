الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "رياضة القليوبية" يشارك في فعاليات البناء الثقافى للأئمة والواعظات

الشباب والرياضة تشارك
الشباب والرياضة تشارك فى فاعليات البناء الثقافى

شارك د.محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فى فعاليات مبادرة مديرية الأوقاف بالقليوبية تحت عنوان " البناء الثقافى للأئمة والواعظات " الذي تم تنفيذه بنادى بهتيم الرياضى بشبرا الخيمة، بحضور الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف واللواء أحمد أنور، رئيس حى شبرا الخيمة بمشاركة 200 مشارك من الوعاظ الأئمة بمديرية أوقاف القليوبية.

بدأ اللقاء بالسلام الوطنى ثم إنعقاد المقرأة النموذجية للأئمة أصحاب الأصوات الحسنة وفى كلمته أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بأهمية البناء الثقافى والوعى للجميع خلال الفترة الحالية وضرورة الوقوف على ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات ومشروعات ومبادرات فى كافة المجالات الخدمية والصحية والرياضية والتعليمية وما تقوم به أيضا الدولة فى رعاية الأنشطة الدينية والمسابقات القرآنية المحلية والعالمية.

أشار وكيل أوقاف القليوبية إلى ما تقوم به الوزارة وأوقاف القليوبية فى مواكبة الخطاب الدينى للأحداث الجارية حيث تناولت سلسلة الخطب السابقة موضوعات الوعى الرشيد والدفاع عن الأوطان والأرض والعرض.

وأعرب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية عن سعادته بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالقليوبية فى كافة الفعاليات والمبادرات المجتمعية، لافتًا إلى أن المشاريع التى تمت فى مجال الشباب والرياضة لم تترك قرية إلا وكانت فيها حاضرة فى صورة لما تشهدها الدولة قبل ذلك.

خلال اللقاء، قام الصبروط بصحبة وكيل وزارة الأوقاف والمرافقين والمشاركين بجولة تفقدية لنادى بهتيم الرياضى لعرض التطوير الذى تقدمه الدولة للشباب ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وفقا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات د.أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة حيث شهد نادى بهتيم الرياضى  تطوير ورفع كفاءة للمنشآت وشملت الجولة تفقد حمام السباحة وقاعة الأفراح والمناسبات ومجموعة الملاعب الخماسية المنشأة بنظام حق الانتفاع بالاضافة لملعب كرة القدم.

الأئمة والواعظات أوقاف القليوبية البناء الثقافى محافظة القليوبية الشباب والرياضة

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