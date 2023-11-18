افتتاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب الدلتا بالقليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فعاليات النسخة الثانية من اللقاء الحواري لمنتدى شباب الدلتا، والذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الأتحاد العام لمراكز شباب مصر والإدارة المركزية لتمكين الشباب بمشاركة كيان سند شباب الدلتا وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وفرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بالقليوبية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط الدعم الغير مسبوق الذي توليه وزارة الشباب والرياضة إلى كافة الكيانات الشبابية على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم وتكثيف البرامج المقدمة للشباب بهدف بناء قدراتهم وتعزيز الوعى لديهم وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع، انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إيمانا بأن الشباب أهم محاور وركائز التنمية للوصول لأهداف وطموحات الجمهورية الجديدة فى ظل رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

كما عرض وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية فى كلمته، أن الجهود والإنجازات التى تحققها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة من خلال البرامج والأنشطة المقدمة بهدف بناء القدرات وتعزيز الوعى والمشاركة والتثقيف السياسي، بالإضافة إلى المشروعات القومية لانتقاء ودعم المواهب الرياضية انتقالا إلى المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية من خلال الخطط الإستثمارية، وملف الطرح الاستثماري لتعظيم الأصول المملوكة للدولة واستثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب، والعمل أيضا على قطاع البطولة الرياضية والاهتمام غير المسبوق بالكيانات الشبابية على مستوى الجمهورية.

مديرية الشباب والرياضة بيت شباب القليوبية

وخلال اللقاء أيضا، استمع الصبروط إلى استفسارات عدد من الشباب المشاركين والتى دارت حول الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة بمراكز شباب القليوبية، وطرح الشباب عدد من المقترحات والمشكلات إلى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والذى قام بدوره بالرد على كافة الاستفسارات، مؤكدا أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية هى بيت لشباب القليوبية وأن أبوابها مفتوحة للجميع للاستماع إلى المقترحات والمشكلات والحلول، مشيرا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تتبنى وتدعم العديد من المبادرات الشبابية بكافة القطاعات.

يذكر أن منتدى شباب الدلتا يعد أكبر منتدى حواري لتمكين شباب الدلتا وتضمنت فقرات المنتدى كلمة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعرض فيديو لإنجازات الدولة المصرية وكلمة من أميرة الغنيمي مسئول كيان سند شباب الدلتا بالقليوبية أعقبها كلمة ياسر قاسم، رئيس فرع إتحاد مراكز شباب مصر بالقليوبية، ثم عرض تقديمي لأهداف وفكرة المنتدى وخطة كيان سند شباب الدلتا خلال المرحلة القادمة تخللها فقرات وعروض فنية.