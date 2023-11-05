وكيل "رياضة القليوبية": نفذنا 118 مشروعا استثماريا لدعم الشباب

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية استطاعت خلال الفترة السابقة من تنفيذ 118 مشروعا استثماريا بنظام حق الانتفاع بتكلفة إنشائية 214 مليون جنيه بقيمة إيجارية 171 مليون جنيه، شملت 33 حمام سباحة و26 مشروعات محلات تجارية و27 ملعب و32 مشروع متنوع ما بين ملاهي وقاعات ومناسبات وأفراح ومناطق العاب، بالإضافة لتنفيذ 25 مبادرة شبابية بمشاركة أكثر من 155 ألف مشارك، بالإضافة لبرامج التنمية الرياضية والتنمية الشبابية وبرامج ومشروعات البرلمان والتعليم المدني.

جاء ذلك خلال اللقاء الحواري لشباب القليوبية تحت عنوان "ما بين حلم تحقق وأمل منشود"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من الشخصيات العامة وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ورحب الدكتور محمود الصبروط، بالدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونواب القليوبية اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية رؤساء الادارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة مساعدى ومعاوني وزير الشباب والرياضة القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية والصحفيين والاعلاميين، وشباب القليوبية أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب الأندية وأعضاء مراكز الشباب وأعضاء المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة وأعضاء الكيانات الشبابية.

وأوضح الصبروط، أن هناك طفرة كبيرة وجهود متواصلة تبذلها الدولة المصرية لدعم وتنمية وتمكين الشباب المصرى متمثلة فى جهود وزارة الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة كونها أحد أهم الوزارات المعنية ببناء الشخصية المصرية وتعزيز الوعى لدى النشئ والشباب تشهد خلال الفترة الأخيرة د، مشيرا إلى أنه أصبحت وزارة الشباب والرياضة من أكثر الوزارات التى استطاعت تحويل وترجمة كافة التكليفات الرئاسية إلى مشروعات وبرامج قومية تنموية على أرض الواقع التف حولها شباب الجمهورية.

وتابع الصبروط، أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة تتضمن العمل على أربع محاور رئيسية تشمل برامج وأنشطة شبابية ورياضية - المشروعات الإنشائية والاستثمارية - قطاع البطولة الرياضية - مشروعات حياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة، ويتم العمل بشكل متوازى على جميع المحاور بجميع محافظات الجمهورية.

واستطرد، أنه تم تنفيذ برامج التنمية الرياضية والتنمية الشبابية وبرامج ومشروعات البرلمان والتعليم المدنى وأنشطة تنمية وتمكين الشباب والتي وصلت لعدد 540 برنامج باجمالى عدد مستفيدين اكثر من 220 ألف مستفيد، فضلا عن المشروعات القومية لاكتشاف وتنمية المواهب مثل المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي والمشروع القومى للموهبة الحركية ومشروع كابيتانو مصر ومراكز تدريب الفتاة والمرأة بالاضافة للمشروعات الانشائية حيث بلغت موازنة الخطة الاستثمارية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية 8 مليون جنيه استطاعنا من خلالها بناء 4 مراكز جديدة لتضاف للبنية الانشائية والتحتية لمراكز شباب القليوبية ومن خلال الخطة الاضافية استطاعنا تطوير ورفع كفاءة 15 مركز شباب بالاضافة للمراكز التى تم تطويرها من الموارد الذاتية للمراكز وفي المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تم تطوير 28 مركز شباب بقرى ومركز شبين القناطر ما بين انشاء جديد ورفع كفاءة وفى مجال البطولة الرياضية استطاع لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الاوليمبى ابناء محافظة القليوبية من الحصول على الميداليات الذهبية فى البطولة العربية لرفع الاثقال وكذلك البطولة الافريقية فى المصارعة بالاضافة لانضمام عدد كبير من اللاعبين