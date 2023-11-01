الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "شباب ورياضة القليوبية" يلتقى الكيانات الشبابية

وكيل الشباب والرياضة
وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يلتقي بالكيانات الشبابية

التقى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع الكيانات الشبابية على مستوى المحافظة والتى شملت كيان شباب يدير شباب كيان مراكز شباب مصر، كيان شباب سند الدلتا، اتحاد شباب العمال، كيان بناة المستقبل، كيان شباب الوطن للريادة والتنمية، وأعضاء مبادرة بشبابها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

يأتى هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

بدأ اللقاء بتقديم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه للكيانات الشبابية والعمل على تأهيلهم ودمجهم بشكل فعال فى كافة أنشطة وبرامج الوزارة وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

استمع الصبروط لكل الأفكار والآراء المقدمة من ممثلى الكيانات الشبابية، وأساليب الجديدة فى إنجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة، وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع.

 

وأشار الصبروط إلى ضرورة مشاركة جميع الكيانات فى كافة أنشطة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مؤكدا ترحيب المديرية بكافة الأفكار والمبادرات الشبابية الفعالة وأن أبواب جميع الهيئات الشبابية والرياضية بالقليوبية مفتوحة أمام الشباب لتنفيذ أفكارهم وأنشطتهم الفعالة فى ضوء رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة.

 

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