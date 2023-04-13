وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية يبحث تفعيل مراكز الشباب فى التوجه نحو الجمهورية الجديدة

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا مع مديري الإدارات بالمديرية والإدارات الفرعية؛ للوقوف على مستجدات العمل ووضع عدد من الخطط والتعليمات واجبة التنفيذ خلال الفترة القادمة، بحضور وكلاء المديرية ومعاوني المدير العام.

أشاد الصبروط، بالدور الكبير الذي بذله مديري الإدارات الفرعية في تنفيذ مبادرات (أمى تاجى - كلنا معاك) والتي تم تنفيذهما خلال شهرى مارس وابريل وحققتا روجا واقبالا كثيفا من النشء والشباب بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة وكذلك أنشطة مراكز الشباب خلال شهر رمضان، والتي تنوعت بين السهرات الرمضانية والاحتفال بالعاشر من رمضان والدورات الرمضانية في كرة القدم، والذي يحقق رؤية واستراتيجية الوزارة وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه الصبروط مديري الإدارات بضرورة الإلمام بملاعب مراكز الشباب التى يتم فيها صلاة العيد، وأخذ الإجراءات الأمنية بالتعاون مع الإدارات الفرعية مؤكدا متابعة حمامات سباحة مراكز الشباب، واتخاذ كافة الإجراءات وضرورة الالتزام بالاكواد وعوامل الأمن والسلامة حفاظا على سلامة المرتدين على حمامات السباحة أثناء إجازة العيد.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وغلق جميع اللوحات واللافتات الاعلانية اعتبارا من العاشرة مساء، مؤكدا التزام المنشآت الرياضية تشمل الاندية الرياضية- الاستادات- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة بتخفيض استهلاك الكهرباء وغلق الانارة عقب انتهاء الفعاليات مباشرا.

كلف الصبروط مديري الإدارات الفنية بالمديرية بمتابعة الدورات الرمضانية والالتزام بتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتعظيم الاستفادة منها، وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية بمراكز الشباب.

وفي نهاية الاجتماع شدد الصبروط على مراجعة جميع وسائل الأمان والسلامة من أسلاك كهرباء- مياه- أرضية- صالات أنشطة- أغطية الصرف الصحي داخل المنشآت التابعة لنا والتأكيد على وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق، لضمان التزام المراكز ومزاولة الأنشطة وتوسيع قاعدة الممارسة بها لتحقيق أهداف ورؤية الوزارة في بناء الشخصية المصرية، وتفعيل دور مراكز الشباب في التوجه نحو الجمهورية الجديدة.