محافظ القليوبية يشهد توزيع أجهزة كهربائية للعرايس بمدرسة الشبان العالمية

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز لعدد 50 عروسة، والمقدمة من البنك الزراعي المصري وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكتب التواصل المجتمعي بالمحافظة، والتي اشتملت على (ثلاجة وغسالة وبوتاجاز) لكل عروسة من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بمدرسة الشبان العالمية بمدينة بنها.

وأعرب "المحافظ" عن سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة وقدمَّ لهنَّ التهنئة، متمنيًا لهنَّ زواجًا مباركًا ملِيء بالسعادة والتوفيق فى حياتهنَّ المقبلة، مُشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدُف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل أبناء المحافظة، في إطار إهتمام الدولة برعاية غير القادرين، مؤكدًا على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلًا في المؤسسات والجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، في إستكمال مخططاتها التنموية والإجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأُسر المصرية، مُشيدًا بالدور الإجتماعي الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في المحافظة، والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة

ووجه "محافظ القليوبية" الشكر للبنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس الإدارة ولكل من ساهم في تجهيز الفتيات، وتوفير متطلبات متحدي الإعاقة، مشيرًا إلى ضرورة التكافل لمساعدة الأسر لتكون نواةً صالحة في بناء المجتمع، وتأكيدًا على إهتمام الدولة بكامل أجهزتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، ومقدمًا الشكر لكل المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال، الذين ساهموا في رسم البسمة على وجوه الفتيات وإسعادهم وتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمورهم، مؤكدًا أن هذا ليس جديدًا على المصريين فهم دائمًا يضربون أروع الأمثلة في التكافل والترابط.

وأكد رئيس قطاع البنك الزراعي المصري على أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحا أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية.