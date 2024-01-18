تنفيذ 75% لأعمال إنشاء مستشفى العبور لخدمة المرضى بالقليوبية

أكد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة العبور أن مشروع إنشاء مستشفى العبور العام بخط ١٠ الفاصل بين الحي الثالث والثامن بقدرة استيعابية ١٨٩ سريرا هو عبارة عن أكبر وأحدث صرح طبي متكامل بالغ الأهمية سيضاف إلى منظومة الصحة بالمدينة وترجع أهميته لأنه يخدم مدينة العبور التي تعد من أهم مدن المجتمعات العمرانية والمدن المجاورة لها.

وأضاف رئيس الجهاز خلال جولة تفقدية لأعمال إنشاء المستشفى أن تجاوزت نسبة الانجاز فى الإنشاء ٧٥ ٪ ، مشددا على القائمين بالعمل بالمستشفى بسرعة إنجاز الأعمال المتبقية للانتهاء من كافة الاعمال وفق البرنامج الزمني للتنفيذ وذلك لتقديم خدمة طبية حقيقية متميزة.

واستمع رئيس جهاز مدينة العبور خلال المتابعة إلى شرح تفصيلي من مسئولي الإدارات والشركات ومشرفي المشروع وملخصه بأن المستشفى بقيمة تعاقدية ٢٦٠ مليون جنيه وهو عبارة عن عدة مباني مقامة على مساحة (١٧) ألف م٢ وسعة المستشفى ١٢٢ سرير إقامة مرضى، و٢٧ سرير عناية مركزة، ٢٠ ماكينة غسيل كلوي ٢٠ حضانة أطفال.

ولفت إلى أن المستشفى تشمل ٥ غرف عمليات وقسم المناظير وقسم رعاية وجراحة قلب والمعامل المتكاملة وبنك الدم وكافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى العيادات الخارجية التي تغطي كافة التخصصات بالإضافة إلى الأسنان والعلاج الطبيعي وقسم الطواريء والإنعاش ومشتملاته وقسم أشعة يشمل الأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية.

كما تفقد رئيس الجهاز أن أعمال التشطيبات المختلفة للعيادات الخارجية وقسم الغسيل الكلوي وتشمل أعمال تركيب الرخام والسيراميك الأرضيات والحوائط وأعمال تركيب أنظمة التحكم والإضاءة ومجاري التكييف بالأسقف والأسقف الجبسية وكذلك أعمال تركيب المصاعد.

وقال رئيس الجهاز إن ذلك جاء في إطار زيادة الخدمات بمدينة العبور وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز للانتهاء من تنفيذ المشروع بالوقت المحدد.

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة العبور مسؤولى الإدارات المختصة بالجهاز والمشرفين على المشروع بازالة كافة العقبات التي تعوق سرعة تنفيذ المشروع وكذا التأكد من تنفيذ الأعمال طبقا لاعلى مقاييس الجودة التي تناسب المشروع.