الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود لضبط المتهمين بسرقة وضرب فتاة في الخصوص بالقليوبية

مدير أمن القليوبية
مدير أمن القليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من جهودها للقبض على المتهمين بسحل وضرب فتاة وسرقة متعلقاتها الشخصية بمدينة الخصوص، وتحرر محضر رقم 18833 جنح الخصوص وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وكشفت الفتاة في بلاغها أنها كانت ذاهبة لشراء مأكولات بأحد الشوارع العمومية في المدينة، وفوجئت بقيام 3 يستقلون دراجة نارية قاموا بالتعدي عليها بالضرب، واستولوا على هاتفها المحمول وسلسلة وخاتم ذهبي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة الخصوص، بورود بلاغ من فتاة تدعى "ا. ع"، يفيد بتعرضها للتعدي من قبل ثلاثة أشخاص خلال سيرها في الشارع.

وتبين من التحريات قيام مجهولين بسرقة بعض متعلقاتها، وهي عبارة عن هاتف محمول وسلسلة وخاتم ذهبي، ثم التعدي عليها بالضرب خلال سيرها في الشارع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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