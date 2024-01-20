ضبط 4 تشكيلات عصابية لسرقتهم كبائن التليفونات

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (القليوبية – البحرالأحمر – الغربية - بورسعيد) من ضبط 4 تشكيلات عصابية لارتكاب جرائم سرقات كبائن التليفونات وتوصيلات أحدى شركات الاتصالات ومخزن شركة.

وفي مديرية أمن القليوبية، ضبط 4 أشخاص ("بينهم عميلين سيئا النية" - لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (بندقية خرطوش- طبنجة- عدد من الطلقات) لقيامهم بإرتكاب وقائع سرقات من كبائن التليفونات العمومية.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للسلاحين الناريين والذخائر بقصد الدفاع، وتم بإرشاد العميلين ضبط كمية من المسروقات المستولى عليها.

وفي مديرية أمن البحرالأحمر، ضبط (3 خفراء بإحدى الشركات) لمحاولتهم سرقة (كمية من حديد الخردة ) تُستخدم فـى التوصيلات الكهربائية من داخل المخزن حراستهم عن طريق إلقائها خارج المخزن من أعلى السور تمهيدًا لسرقتها.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.

وفي مديرية أمن الغربية، ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية" ومالك مخزن خردة) تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات الكابلات الخاصة بخطوط التليفونات من الكبائن الأرضية.

وبمواجهتهم، اعترف العاطلان بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر (مركز شرطة المحلة، قسمى شرطة أول وثان المحلة) وتصريف المسروقات لدى الثالث الذي أرشد عن متحصلات وقائع السرقة.

وفى مديرية أمن بورسعيد؛ ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بعض الأسلاك النحاسية بإحدى شركات الاتصالات وبحوزته (كمية من الأسلاك النحاسية – سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بتصرفه في باقي المسروقات بالبيع لعميله "سيئ النية" (تاجر خردة "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور)، وبضبطه أرشد عن (كمية من الأسلاك النحاسية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.