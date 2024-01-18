الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مؤتمر أطباء أسنان وسط الدلتا في القليوبية

إنطلاق فعاليات مؤتمر
إنطلاق فعاليات مؤتمر أطباء أسنان وسط الدلتا فى القليوبية

انطلق اليوم، مؤتمر نقابة الأسنان بمحافظة القليوبية لأطباء أسنان وسط الدلتا QDSC لعام 2024 المقام على مدار يومين برعاية الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء أسنان مصر.

وشارك في فعاليات المؤتمر الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، مؤكدًا أن طب الأسنان يعتبر من أهم الركائز التي لا يمكن أن تكتمل المنظومة الصحية بشكل مرضي الإبهام في ظل توافر معايير الأمان لمقدمي ومتلقى الخدمة الصحية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الأسنان في الوحدات والمستشفيات الصحية والعيادات في مصر ومنظومة وزارة الصحة يجري بشكل صحي وآمن كأهم العوامل في تقليل العديد من الأمراض.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في كلمته إلى أن مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، قد حققت العديد من الإنجازات في مجال طب الأسنان، حيث شهد العام الماضي وصول عدد المستفيدين من خدمات طب الأسنان ما يقارب مليون و300 ألف شخص، وبلغ عدد المتدربين من منظومة طب الأسنان ما يقارب 2500 متدرب للحصول على كوادر فنية وإدارية ببن أطباء الأسنان بالمحافظة.

ووجَّه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التحية لفريق عمل مستشفى بهتيم المركزي للحصول على المركز الأول علي مستوى المحافظة في علاج وجراحات اللثة وفريق إدارة العبور الصحية على المركز الثاني في العلاج التحفظي.

وأكد الدكتور حمودة الجزار، أن المؤتمرات العلمية تعد فرصة جيدة للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجالات المختلفة ومنها طب الأسنان ومواكبة التطور المذهل والسريع عالميًا وفرصة لتبادل الخبرات والوقوف على ما هو جديد ومفيد في مجال طب الأسنان.

وقال الدكتور زكي حلمي، نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، إن فعاليات المؤتمر تضمنت جلسات علمية وورش عمل ومحاضرات تخصصية في مجال زراعة الأسنان بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة والباحثين وأطباء جراحات الفم والوجه والفكين من مختلف الجامعات المصرية.

أضاف نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، أن المؤتمر تناول الجديد في عالم طب الأسنان بحضور عدد من المتخصصين وأساتذة الجامعات في المجال وذلك ضمن خطة النقابة لمساعدة الأطباء على التطوير من أنفسهم والاطلاع على أساليب العلم الحديثة التي تساعدهم على تقديم الخدمة الطبية بشكل أفضل. 

وشهد المؤتمر قيام النقابة بتكريم ضيوف المنصة الكرام والذين يبذلون كل الجهد من أجل النهوض بالخدمة الطبية والحرص على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التكريم رئيس شرف المؤتمر الدكتور عبدالفتاح صدقة، رئيس جامعة السلام والدكتور أسامة الشهاوي، أستاذ ورئيس قسم طب أسنان جامعة القاهرة الدكتور عادل رشيد، رئيس قسم التقويم بكلية طب أسنان جامعة الفيوم، ومقرر المؤتمر الدكتور أمير حامد، ومقرر اللجان الدكتور حامد يسري، وسكرتير المؤتمر الدكتور عمرو توفيق.

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