طلاب القليوبية: سعداء بسهولة امتحان الإنجليزى

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية، الذي أدوه اليوم الأحد، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء بعض النقاط لتميز الطالب المتفوق.

فيما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ورقة مزعومة لامتحان اللغة الإنجليزية بامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، بعد مرور حوالي نصف ساعة من أداء الامتحان.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن الواقعة قيد التحقيق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية اليوم، الأحد، امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن الطلاب أدوا اليوم امتحان اللغة الأجنبية من التاسعة حتى الحادية عشرة صباحًا، ولمدة ساعتين، يعقب ذلك نصف ساعة راحة، ثم يؤدون امتحان مادة التربية الرياضية من الحادية عشرة والنصف حتى الثانية عشرة والنصف، ولمدة ساعة واحدة.

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي انطلقت في الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري ومستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر الجيزاوي بكليتي التربية الرياضية والعلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الإلكترونية.

رافقه خلالها الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ووكلاء الكليتين.

واطمأن "الجيزاوي" خلال الجولة بالكليتين على حسن سير الامتحانات باللجان، وتوافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد القيادات الأكاديمية، وانتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحان.

وأشاد رئيس الجامعة بحسن انضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، منذ بدئها بكليات الجامعة، وتوافر كافة مقومات الراحة والرعاية والأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم.