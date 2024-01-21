الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري في القليوبية

العثور على جثة
العثور على جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري بمنطقة كوبري بنها المنصورة بطريق بنها كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سائق، بمنطقة كوبري بنها المنصورة بطريق بنها كفر شكر.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث مركزي بنها وكفر شكر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

 وتبين من التحريات الأولية أن جثة لسائق من مدينة كفر شكر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضرا بالواقعة.

امن القليوبية جثة سائق طلق ناري كشف غموض كفر شكر

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