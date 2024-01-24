الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع الدرجات

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

مع قرب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية يشغل أذهان الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر جوجل، فمن المقرر أن ستظهر خلال أسبوع من ميعاد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن الجدير أن سينتهى جميع الطلاب من الامتحانات اليوم الاربعاء الموافق 24 يناير 2024، على أن يترقبوا ميعاد ظهور النتيجة عبر البوابة الإلكترونية التابعة في كل مديرية تربية وتعليم بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع الدرجات

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع الدرجات، وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وإذا كنت تريد التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، فإن تقوم مديرية التربية والتعليم التابع لها بالمحافظة إعلان النتيجة عبر البوابة الإلكترونية، حيث سيقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني، والقيام بوضع رقم الجلوس، وبعدها سيحصل الطالب بشكل مفصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، ونقدم لكم في السطور التالية بشكل مفصل توزيع “درجات الفصل الدراسي الأول” للصف الثالث الإعدادي، والتي قد جاءت كالآتي: 

  1. مادة اللغة العربية 40 درجة
  2. الرياضيات 30 درجة
  3. ومادة العلوم من 20 درجة
  4. الدراسات من 20 درجة
  5. مادة اللغة الإنجليزية تكون من 30 درجة

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

  • تكون درجة النجاح في مادة اللغة العربية من 20 درجة بينما ستكون الدرجة النهائية من 40 درجة
  • في حين درجة النجاح بمادة العلوم من 10 درجات بينما تكون الدرجة النهائية من 20 درجة
  • وفيما سيخص درجة النجاح في مادة الدراسات من حوالي 10 درجات بينما الدرجة النهائية من مجموع 20 درجة
  • كما ستكون درجة النجاح بمادة الجبر من 7.5 درجة أما الدرجة النهائية من 15 درجة
  • بينما درجة النجاح بمادة الهندسة ستكون من 7.5 درجة في حين تكون الدرجة النهائية من 15 درجة.
  • أما عن درجة النجاح بمادة الإنجليزي ستكون من 15 درجة، في حين تكون الدرجة النهائية من 30 درجة.

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خطوات الحصول على نتيجة 3 إعدادي 

طريقة الحصول على نتيجة 3 إعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، والتي ستتبع مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، سوف يكون عبر اتباع الخطوات التالية بشكل مفصل: 

  • قم بالدخول على بوابة التعليم الأساسي (اضغط من هنا)
  • عليك الآن وضع رقم الجلوس الخاص بالطالب
  • اضغط على ظهور النتيجة وخلال ثوان سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها .
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