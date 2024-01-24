مع قرب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية يشغل أذهان الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم معرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر جوجل، فمن المقرر أن ستظهر خلال أسبوع من ميعاد انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، ومن الجدير أن سينتهى جميع الطلاب من الامتحانات اليوم الاربعاء الموافق 24 يناير 2024، على أن يترقبوا ميعاد ظهور النتيجة عبر البوابة الإلكترونية التابعة في كل مديرية تربية وتعليم بالمحافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع الدرجات

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 وتوزيع الدرجات، وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وإذا كنت تريد التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس، فإن تقوم مديرية التربية والتعليم التابع لها بالمحافظة إعلان النتيجة عبر البوابة الإلكترونية، حيث سيقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني، والقيام بوضع رقم الجلوس، وبعدها سيحصل الطالب بشكل مفصل على نتيجة الصف الثالث الإعدادي ، ونقدم لكم في السطور التالية بشكل مفصل توزيع “درجات الفصل الدراسي الأول” للصف الثالث الإعدادي، والتي قد جاءت كالآتي:

مادة اللغة العربية 40 درجة الرياضيات 30 درجة ومادة العلوم من 20 درجة الدراسات من 20 درجة مادة اللغة الإنجليزية تكون من 30 درجة

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2024

تكون درجة النجاح في مادة اللغة العربية من 20 درجة بينما ستكون الدرجة النهائية من 40 درجة

في حين درجة النجاح بمادة العلوم من 10 درجات بينما تكون الدرجة النهائية من 20 درجة

وفيما سيخص درجة النجاح في مادة الدراسات من حوالي 10 درجات بينما الدرجة النهائية من مجموع 20 درجة

كما ستكون درجة النجاح بمادة الجبر من 7.5 درجة أما الدرجة النهائية من 15 درجة

بينما درجة النجاح بمادة الهندسة ستكون من 7.5 درجة في حين تكون الدرجة النهائية من 15 درجة.

أما عن درجة النجاح بمادة الإنجليزي ستكون من 15 درجة، في حين تكون الدرجة النهائية من 30 درجة.

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خطوات الحصول على نتيجة 3 إعدادي

طريقة الحصول على نتيجة 3 إعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس، والتي ستتبع مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، سوف يكون عبر اتباع الخطوات التالية بشكل مفصل: