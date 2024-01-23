الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

الابتدائي
الابتدائي

ترتفع معدلات البحث عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم بعد انتهاء الامتحانات في منتصف يناير الجاري واستعداد الطلاب للعودة للفصل الدراسي الثاني  بداية من 10  فبراير 2024.

نوضح في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم فور ظهورها عقب انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات ثم صدور النتيجة في كل مدرسة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 

تصدر نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس في كل مدرسة فور ظهور النتيجة في الادارات التعليمية المختلفة وعقب اعتمادها من المحافظ، وحتى الان نتيجة الصف السادس طور التصحيح ورصد الدرجات لحين صدورها في المدارس.

مع العلم أن بعض المحافظات توفر روابط خاصة بها على المواقع الالكترونية التابعة لها للاستعلام عن نتيجة امتحانات الصفوف التعليمية خاصة صفوف النقل منها محافظة القاهرة كمثال. 

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

موعد نتيجة نصف العام للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالإسماعيلية

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 

توفر بوابة الخدمات التعليمية التابعة لمحافظة القاهرة رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي فور ظهورها من الادارات التعليمية بالمحافظة 

رابط بوابة الخدمات التعليمية من هنا https://eduserv.cairo.gov.eg

بعد فتح الرابط يتم تسجيل الرقم القومي للطالب المكتوب أعلى شهادة الميلاد الخاصة به

ثم تسجيل المرحلة الدراسية  الابتدائية  

اختيار الصف الدراسي السادس 

اختيار العام الدراسي 2023/2024

اختيار الفصل الدراسي الاول 

الضغط على عرض النتيجة 

كما توفر البوابة الاستعلام عن نتيجة الصفوف التعليمية الرابع والخامس وكذلك الاستعلام عن نتيجة الصفوف الثانوية والاعدادية.  

موعد بدء الترم الثاني 2024 

يبدأ الترم الثاني من السبت 10 فبراير 2024 بعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي التي تستغرق اسبوعين بحيث تبدأ من 27 يناير 2024. 

ويكون موعد امتحانات الثانوية العامة وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم يوم 15 يونيو 2024. 

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نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري بالاسم ورقم الجلوس 2024

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نتيجة مراحل النقل للتعليم الأساسى الترم الأول 2024

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الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والحالات المستحقة

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اليوم.. إعلان نتيجة امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية بالإسماعيلية

نتيجة الصف السادس الابتدائي الصف السادس الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي موعد بدء الترم الثاني 2024 بوابة الخدمات التعليمية نتيجة الصف السادس

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