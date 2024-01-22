الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

موعد نتيجة نصف العام للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالإسماعيلية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

أعلن الدكتور محمد بحيرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الإثنين، أنه سيتم غدًا الثلاثاء، الإعلان عن نتائج امتحانات نصف العام الدارسي الأول 2024 - 2023 للصفوف "الرابع والخامس والسادس" بالمرحلة الابتدائية بجميع مدارس الإدارات التعليمية على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم، وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية 173 ألفًا و504 طلاب وطالبات بدائرة محافظة الإسماعيلية.

وزير التعليم يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالفيوم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الإثنين، سير أعمال لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024، بعددٍ من المدارس بمدينة الفيوم، في إطار متابعة انضباط سير الامتحانات، والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها بهدف توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة أمانى قرنى مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

شملت جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ الفيوم، تفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، بمدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية، والتي تضم عدد 20 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 198 طالبة، وفي إدارة غرب الفيوم التعليمية تفقد وزير التربية والتعليم والمحافظ، لجان مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية المشتركة للتعليم الأساسي، والتي تضم عدد 20 لجنة فرعية، بإجمالي عدد 402 طالبةً.

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