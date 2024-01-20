جامعة القناة تنظم تدريب على "دور العلاج الطبيعي في الرعاية الشاملة"

تستعد إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس لتنفيذ برنامجين تدريبيين بالتعاون مع كلية العلاج الطبيعي، وهما: "دور العلاج الطبيعي بتخصصاته في الرعاية الشاملة"، و"دور العلاج الطبيعي والتثقيف الصحي في دعم صحة الموظفين للحفاظ على الصحة وتحسين الأداء في بيئة العمل"، وذلك يومي 11 و20 فبراير، تحت إشراف الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وبإشراف تنفيذي من المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

خطة التدريبات الجامعية

يأتي ذلك استكمالا للخطة التدريبية المتكاملة التي تنظمها جامعة قناة السويس لتدريب أفراد المجتمع، ووفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بأهمية سد الاحتياجات التدريبية لأفراد المجتمع، وضرورة تنمية مهاراتهم، والتدريب المستمر الذي يسهم بشكل كبير في تطوير الذات وإعداد كوادر إدارية قادرة على العمل بإبداع وابتكار.

المركز الجامعي للتطوير المهني يُقدم "تدريب HR" لطلاب جامعة قناة السويس بشهادة معتمدة من غرفة التجارة الأمريكية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المركز الجامعي للتطوير المهني يستعد لتقديم ثلاث دورات تدريبية متميزة، خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام، مؤكدًا أن المركز يعد إضافة كبيرة للجامعة وطلابها، وقناة لربط الطلاب باحتياجات سوق العمل الفعلية، من خلال تقديم مصفوفة تدريبية تواكب متطلبات أسواق العمل.

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المركز سيعقد دورة تدريبية حول الموارد البشرية HR، وذلك بدءا من الأحد 28 يناير حتى الخميس 1 فبراير، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا، لافتًا إلى أن التدريب يعمل على تطوير الجوانب العملية والتطبيقية والإبداعية لدى الطلاب.

فيما أشار الدكتور محمد عبد الجواد المدير التنفيذي للمركز إلى أن التدريب يعرض آليات التوظيف والاختيار داخل الشركات، كما يتناول كيفية تطوير الذات بما يتلاءم مع طبيعة العمل، والتطبيق على أحدث الاتجاهات في مجال الموارد البشرية.

يُذكر أن الدورة منحة مجانية مقدمة لطلاب جامعة قناة السويس فقط.

ويحصل كل متدرب في نهاية التدريب على شهادة متعمدة من الجامعة الأمريكية.

ويلتزم المتدرب بحضور جميع أيام التدريب في المواعيد المحددة.

كما أن التسجيل غير متاح للخريجين وغير متاح التسجيل أيضا لطلبة الفرقة الأولى.

هذا وتُجرى المقابلات شخصية في مقر المركز الأسبوع المقبل، وفي حالة اجتياز المقابلة الشخصية سيتم الإعلان عن المقبولين في كل دورة.