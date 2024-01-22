الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الدورة الثانية لبرنامج "المرأة تقود" في الإسماعيلية

انطلاق فعاليات الدورة
انطلاق فعاليات الدورة الثانية

شهدت محافظة الإسماعيلية، انطلاق فعاليات الدورة الثانية من برنامج "المرأة تقود"، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار 3 أسابيع بـ 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء محافظة الإسماعيلية، وتأهيلهم للقيادة.

محافظ الإسماعيلية: الأكاديمية الوطنية تقوم يدور عظيم لبناء الإنسان 

وأشاد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالتعاون والدور الوطني البنَّاء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثَقْل مهاراتهم وتنمية قدراتهم، ورفع مستواهم العلمي والمعرفي والمهني بمختلف التخصصات؛ بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.

الهدف من برنامج المرأة تقود في المحافظات 

ويهدف البرنامج إلى تقديم العديد من الموضوعات والمحاور التدريبية لمجموعة من السيدات المصريات في جميع المحافظات المصرية، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في تنمية وتمكين المرأة، وكذلك توافقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

البرامج والمنح للمرأة

برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات والمنح التدريبية التي يتم توجيهها للمرأة بمختلف الفئات، ويستهدف هذا البرنامج على وجه الخصوص للسيدات في المحافظات المصرية واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و50 عامًا، ويتم القبول في البرنامج، من خلال التقديم والتسجيل إلكترونيًا، على منصة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وإجراء اختيار المتقدمين المتوافقين مع شروط التقديم، وإجراء واجتياز مقابلة شخصية، وإرسال بريد إلكتروني للمتقدمين عند القبول.

وتقدم الأكاديمية برنامج "المرأة تقود في المحافظات" بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة مدرسة "المرأة للتأهيل للقيادة".

 وتحرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على مواصلة تنفيذ برامجها التدريبية التي تستهدف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، حيث يمثل برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية فرصة مهمة للمرأة المصرية لصقل مهاراتها القيادية واكتسابها المعارف والخبرات التي تؤهلها للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة

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