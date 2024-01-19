الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى بالإسماعيلية يوزع شنطًا غذائية ولحومًا للأسر الأكثر احتياجًا

التحالف الوطني
التحالف الوطني

نظَّم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لتوزيع شنط تحتوي على مواد غذائية ولحوم على الأشخاص الأكثر احتياجًا، وذلك بداية من بعد صلاة الجمعة ضمن القوافل التي تشهدها المحافظات المصرية المختلفة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية أن حملته اليوم تشمل توزيع ١٥٠ شنطة غذائية و٣٠٠ كيلو لحمة على الأسر الأكثر احتياجًا مجانًا.

قوافل عديدة للتحالف الوطني 

وشهدت قرى مختلفة في محافظة الجمهورية على مدار الأيام الماضية العديد من الفعاليات، قدمت فيها الدعم الطبي والمساعدات شملت قافلة طبية للكشف والعلاج بالمجان، على مدار يومين لخدمة أكثر من 3000 مستفيد بمنطقة مساكن عثمان السادس من أكتوبر، بالإضافة لتوزيع بنك الكساء لأكثر من 2000 قطعة ملابس شتوية جديده بالمجان على المستحقين.

كما نظَّم التحالف الوطني قافلة في منطقة الكفور بأسوان، قافلة طبية تضم العديد من التخصصات (باطنة – جلدية – نساء – أسنان – رمد – أطفال – أنف وأذن)، للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر.

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