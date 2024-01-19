الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 9 آلاف طن مخلفات من شوارع الإسماعيلية خلال أسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رفعت الوحدات المحلية بالإسماعيلية، ٨٩٣٠ طن مخلفات خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ يناير الجاري، بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

تفاصيل حملات إزالة القمامة
في مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٣٠ طنا.

وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ٩٠ طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٧٥٠ طنا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٢٠ طنا.

كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١١٠ أطنان.

وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لنحو ١٠٠ طن.

ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٥٠٠ طن من القمامة والمواد الصلبة.

في حيِّ أول الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ١٠٠٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢١٦ طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٣٥١ طنا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ١٢١٠ أطنان قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٧٥ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٨٤٠ طنا من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين،  برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٦٣٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٣ أطنان من المدينة والقرى وتوابعها.

وأكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.

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