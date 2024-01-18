الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"زراعة قناة السويس" تبدأ في إنتاج "الكومبوست" كمشروع زراعي بيئي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، البدء في عملية إنتاج الكومبوست الجيد لصالح المزارعين في محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء، وذلك ضمن أنشطة الوحدة التابعة لمركز الخدمة العامة للخدمات الزراعية بكلية الزراعة، تحت إشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد وصفي محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعن أهمية سماد  "الكومبوست"، أوضح الدكتور ناصر مندور، أن هذه المادة مفيدة في زيادة خصوبة الأرض، ورفع إنتاجية المحاصيل بأنواعها، كما تحفظ مياه الري من التبخر أو التسرب، وتساعد على تهوية التربة وتنشط الكائنات الحية الدقيقة فيها وتقاوم أشكال التعرية، إلى جانب معالجتها للتربة الطينية بتحسين تصريفها.

وتابع الدكتور محمد يس، أن " الكمبوست" الجيد  يعالج أيضا التربة الرملية، ويحسن من قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر المغذية للنبات، من خلال عمله على تجميع وربط جزيئاتها، مضيفًا أن الأسمدة الكيميائية تعني استفادة النبات بنسبة 20% فقط وتحول النسبة الباقية إلى ملوثات بيئية مما يؤدي لنفع قريب المدى وتأثير سلبي على المدى الطويل.

وفي سياق متصل - قامت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، يرافقها السادة الأمناء المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير بالتوجه إلى وحدة تدوير المخلفات الزراعية الصلبة بمزرعة كلية الزراعة.

وكان في استقبال أمين عام الجامعة الدكتور محمد عبد الرحيم رئيس قسم الأراضي والمياه

جاءت الزيارة بهدف متابعة عملية إنتاج الكمبوست الجيد لصالح المزارعين خارج الجامعة،
كأحد أنشطة الوحدة التابعة لمركز الخدمة العامة للخدمات الزراعية.


ومن جهتها؛ أشارت الدكتورة سهير أبو عيشه، إلى أن إنتاج الكومبوست يفتح فرص عمل للشباب، ليكونوا منتجين ويعكس وعيا رافضا لمفهوم البطالة ومعززا لفكرة الاعتماد على الذات.

جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس آخر اخبار جامعة قناة السويس اليوم إنتاج الكومبوست الإسماعيلية

مواد متعلقة

رئيس قناة السويس يبحث التعاون المستقبلي وسياسات الإبحار مع "ميرسك" العالمية

جامعة قناة السويس تقدم 430 خدمة طبية شاملة بأم عزام

تنظيم 182 نشاطًا طلابيًا بجامعة قناة السويس خلال 2023

رئيس جامعة القناة يُوجه بسرعة الانتهاء من لائحة العلاج الطبيعي

"طرق ونقل الإسماعيلية" يشن حملات صيانة لغرف صرف مياه الأمطار

«صحة الإسماعيلية» تناقش الاستعدادات النهائية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

مجلس إدارة "تجارية الإسماعيلية" يناقش اقتراح تطوير المقر والمعرض الدائم بنادي المنتزه

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

تصرف بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

المؤبد لمتهمين بحيازة مواد مخدرة واستغلال الأطفال بالمطرية

"ألماس" بمليون جنيه.. التحقيق فى سرقة شقيقة حلا شيحة داخل مركز تجميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين