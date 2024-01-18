"زراعة قناة السويس" تبدأ في إنتاج "الكومبوست" كمشروع زراعي بيئي

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، البدء في عملية إنتاج الكومبوست الجيد لصالح المزارعين في محافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء، وذلك ضمن أنشطة الوحدة التابعة لمركز الخدمة العامة للخدمات الزراعية بكلية الزراعة، تحت إشراف عام الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد وصفي محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وعن أهمية سماد "الكومبوست"، أوضح الدكتور ناصر مندور، أن هذه المادة مفيدة في زيادة خصوبة الأرض، ورفع إنتاجية المحاصيل بأنواعها، كما تحفظ مياه الري من التبخر أو التسرب، وتساعد على تهوية التربة وتنشط الكائنات الحية الدقيقة فيها وتقاوم أشكال التعرية، إلى جانب معالجتها للتربة الطينية بتحسين تصريفها.

وتابع الدكتور محمد يس، أن " الكمبوست" الجيد يعالج أيضا التربة الرملية، ويحسن من قدرتها على الاحتفاظ بالماء والعناصر المغذية للنبات، من خلال عمله على تجميع وربط جزيئاتها، مضيفًا أن الأسمدة الكيميائية تعني استفادة النبات بنسبة 20% فقط وتحول النسبة الباقية إلى ملوثات بيئية مما يؤدي لنفع قريب المدى وتأثير سلبي على المدى الطويل.

وفي سياق متصل - قامت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، يرافقها السادة الأمناء المساعدين الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل ألبير بالتوجه إلى وحدة تدوير المخلفات الزراعية الصلبة بمزرعة كلية الزراعة.

وكان في استقبال أمين عام الجامعة الدكتور محمد عبد الرحيم رئيس قسم الأراضي والمياه

جاءت الزيارة بهدف متابعة عملية إنتاج الكمبوست الجيد لصالح المزارعين خارج الجامعة،

كأحد أنشطة الوحدة التابعة لمركز الخدمة العامة للخدمات الزراعية.



ومن جهتها؛ أشارت الدكتورة سهير أبو عيشه، إلى أن إنتاج الكومبوست يفتح فرص عمل للشباب، ليكونوا منتجين ويعكس وعيا رافضا لمفهوم البطالة ومعززا لفكرة الاعتماد على الذات.