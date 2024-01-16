«صحة الإسماعيلية» تناقش الاستعدادات النهائية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

عَقد الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا حضره الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير المديرية، الدكتور ياسر قنديل، مدير التطعيمات بوزارة الصحة والسكان، الدكتورة مي سامى، مدير إدارة الطب الوقائي، لمناقشة الاستعدادات النهائية لحملة شلل الأطفال.

تفاصيل الاجتماع

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتهدف لرفع المناعة المجتمعية للأطفال ضد المرض، وتستهدف حوالى 235 ألف طفل من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين على أرض المحافظة في الفترة من الأحد 21 يناير، وتنتهي الأربعاء 24 يناير الجاري.

وتابع "حطب" موجها الشكر لجميع الفرق المشاركة بالحملة السابقة وحثهم على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على ما تم إنجازه خلالها، ومؤكدًا على التنسيق وتضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني ورؤساء المدن والمراكز وتكثيف الدعاية التي تم اتخاذها للإعلان عن بدء الحملة، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة أي معوقات أو سلبيات يتم طرحها على الفور، لتحقيق أكبر مستهدف خلال أيام الحملة الأولى.

وناقش وكيل وزارة الصحة مع مديري الإدارات الصحية الاستعدادات النهائية التي تم إنجازها لبدء الحملة وعدد الفرق الثابتة والمتحركة بكل إدارة صحية، وتحديث البيانات والخرائط وحصر الحَضانات بالأحياء والقرى والمدن، والتركيز على المناطق الحدودية الصحراوية على أطراف المحافظة لضمان التغطية الكاملة للأطفال المستهدفة بالإسماعيلية.

وأوضح "حطب" أن الحملة ستنطلق من خلال 948 فريق تطعيم ثابت ومتحرك، وستتواجد الفرق الثابتة للتطعيم في المراكز والوحدات الصحية وأماكن التجمعات، كما ستتواجد الفرق المتحركة للتطعيم من شقة إلى شقة للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين حيث يتلقى الأطفال لقاح شلل الأطفال الفموي، قطرتين في الفم لحمايتهم من هذا المرض وخاصة أن الفئة العمرية المستهدفة دون الخمس سنوات هم الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس.

وشدد الدكتور ياسر قنديل، مدير التطعيمات بوزارة الصحة والسكان على الإعداد الجيد للحملة بالتدريب المكثف للفرق الطبية المشاركة من طلبة مدارس التمريض والمتطوعين ومراجعة الخرائط لكل إدارة صحية وتكاملها مع الإدارة المجاورة خاصًة بالمناطق الحدودية الصحراوية، وتحديد خطوط السير بمعرفة مدير الإدارة الصحية، والمراقب الصحي والمشرف اللصيق، وتحديث قاعدة البيانات للأطفال المستهدفة، فضلًا عن مناقشة النتائج والبيانات وتلافي أي ملاحظات أو معوقات يوميا بالاجتماع المسائي بالمديرية للوصول إلى أفضل نتائج وأكبر مستهدف ممكن على مستوى المحافظة.