الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس إدارة "تجارية الإسماعيلية" يناقش اقتراح تطوير المقر والمعرض الدائم بنادي المنتزه

مجلس إدارة الغرفة
مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، لمناقشة عدد من الموضوعات، جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة المكتب، جلال الطاهر نائب أول، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير، وائل عبد العزيز أمين صندوق، ومن أعضاء مجلس الإدارة كلا من آمال ابراهيم، احمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، ومحمد السيد مدير الغرفة.

وخلال الإجتماع، ناقش الأعضاء، إمكانية المشاركة في منتدي مكة الحلال بالمملكة العربية السعودية، والعروض المقدمة من شركات التوقيع الالكتروني.

 بحث استعدادات تطبيق نظام الشباك الواحد

و ناقش الأعضاء، تحديث كامل لنظام العمل فى التعامل مع الأعضاء المتعاملين مع الغرفة، استعدادا لتطبيق نظام الشباك الواحد، و تنفيذا لرؤية الدولة لتحفيز الإستثمار وحل مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلي إنشاء المركز المتميز، لتقديم جميع الخدمات للتجار والمواطنين في مكان واحد للتيسير عليهم.

كما واصل مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية، مناقشة مقترح المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنادي المنتزه، بالاضافة إلي تطوير الدور الثالث والرابع بمقر الغرفة التجارية الرئيسي.

وكان تم إعداد تقرير تفصيلي بشأن تطوير معرض نادي المنتزه، بإعتباره أول معرض دائم علي مستوى الجمهورية، تم إفتتاحه قبل سنوات، وحظي بإهتمام كبير.

تجارية الإسماعيلية: السياحة الشتوية مصدر هام للاقتصاد القومي

فيما صرح  محمد فايق عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية والخبير السياحي، بتعدد أماكن السياحة الشتوية فى مصر، والتى يقع أغلبها على مدن ساحل البحر الأحمر، مؤكدا أنها مصدر هام للاقتصاد القومي.


أضاف محمد فايق، ان مصر واحدة من الوجهات السياحية الرائعة على مدار العام، ولكن في فصل الشتاء تصبح أكثر جاذبية بسبب الأجواء المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة، مؤكدا أن مصر ليست مجرد وجهة لفصل الصيف بل تتميز أيضًا بوجهات سياحية شتوية رائعة.

أشار فايق ان مصر تعتبر منبع الحضارات وتندرج ضمن الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الشتاء لمنح السائح الدفء وفرصة الاستمتاع بالمناظر الطبيعية، علمًا أن الوقت المفضل لزيارة مصر هو بين أكتوبر وأبريل، حيث تكون درجات الحرارة أثناء النهار مريحة والليالي باردة، مع الاستمتاع بأشعة الشمس.

واختتم عضو مجلس الادارة، مشيرا الي اهم الواجهات الشتوية السياحية في مصر، وهي سيوة والاقصر وأسوان ودهب وشرم الشيخ والمعالم التاريخية والأثرية بالقاهرة مثل برج القاهرة والاهرامات والمتاحف القومية، نويبع الإسكندرية الغردقة.

 

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