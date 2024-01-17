الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة قناة السويس تقدم 430 خدمة طبية شاملة بأم عزام

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن توجه قافلة الجامعة الشاملة لقرية "الكوع بأم عزام"  بمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وفي ظل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية والمبادرة الرئاسية الأكبر "حياة كريمة".

قوافل في المناطق الأكثر احتياجا 

وقد وجه الدكتور "مندور" بضرورة التوجه لأهالينا في المناطق الأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبهدف تقديم الرعاية العلاجية المجانية لأهالي القرى، ورفع مستوى الصحة العامة، ومستوى الوعي الأسري، والسلوكي، وتنمية المعارف والمهارات الزراعية والبيطرية، بما يعود بالنفع على الأسرة، ويحقق لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم في رفع مستوى معيشة الأفراد في قرى الريف المصري.

وتابع أن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة، التمريض)، وشارك بها فريق عمل متكامل من كليات الطب، وطب الأسنان والصيدلة، والتمريض، والإرشاد الزراعي وقام به فريق عمل كلية الزراعة وخبراؤها، وأساتذة الطب البيطري قدموا الكشف البيطري.

تفاصيل القافلة

حيث قدم الفريق 430 خدمة طبية في جميع التخصصات، والعلاج بالمجان بواقع 30 مستفيد بعيادة الباطنة، و92 حالة بالعظام، و25 بالنساء والتوليد، و45 حالة أطفال، و51  بعيادة الجلدية، و58 بالرمد، و16 طب أسرة، و77 أنف وأذن، و13 مسالك، و3 حالات جراحة، و20 أسنان.

هذا وقام فريق العمل من كلية التمريض بالتوعية والتثقيف الصحي لـ25 منتفعا، بأمراض العدوى البكتيرية والفيروسية، والنزيف، وكيفية التعامل مع عدوى المسالك البولية، وعدم انتظام الدورة الشهرية.

وأجرى فريق عمل  كلية الطب البيطري المشارك بالقافلة الكشف البيطري على جميع الحالات المترددة  بواقع  300 كشف، لـ65 مستفيد، مع صرف الأدوية بالمجان.

وقدم فريق عمل كلية الزراعة الإرشاد الزراعي، ومقابلة المزارعين بالقرية وكانت معظم المشاكل الزراعية كالتالي:

ارتفاع نسبة الملوحة بجميع الأراضي في المنطقة، وارتفاع منسوب الماء الأرضي بالأراضي الزراعية، والإصابة بسوسة النخل، ظاهرة ذبول القمح مع الاصفرار نتيجة ارتفاع نسبة الملوحة والمياه الأرضية، وانتشار دودة أوراق الكرنب والبرسيم الحجازي، وضعف نباتات الفول الحراتي وقلة التفريغ وطول النباتات، وهناك مشكلة عامة لمزارعي المنطقة وهي وجود مصرف الصندوق والممتد بطول 7200م، ولا يخدم سوى المجاورين له فقط، ونصح خبراء الجامعة الزراعيين بتنظيف المصارف الفرعية مع ضرورة عمل مصارف زراعية، والتوصية كذلك باتباع برنامج الإدارة والرعاية المناسبة طبقا لظروف ارتفاع الملوحة ومنسوب المياه الأرضي، وإجراء التقليم مع الرش والحقن بالمبيدات الزراعية الموصى بها، وتنظيف النباتات هذا وتم توزيع المبيدات الزراعية مجانا حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين 43 مزارعا.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

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