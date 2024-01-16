"طرق ونقل الإسماعيلية" يشن حملات صيانة لغرف صرف مياه الأمطار

أجرت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أعمال صيانة غرف صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء غرف صرف جديدة لاستيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بشأن صيانة شبكات صرف مياه الأمطار وصيانة وإنشاء غرف جديدة، وفقًا للاحتياج في الأماكن المتضررة بتراكم مياه الأمطار.

تفاصيل صيانة وإنشاء غرف صرف مياه الأمطار

ففي مدينة الإسماعيلية، قامت المديرية بإنشاء غرفة صرف أمطار بشارع المستكاوي بحي أول، بالإضافة إلى ٦ غرف صرف جديدة بنطاق حي ثان بشارع رضا أمام بوابة المقصورة العلوية استاد الإسماعيلية وشارع رضا أمام البوابة الرئيسية استاد الإسماعيلية وشارع المدارس بجوار بوابة مدرسة السادات، وغرفة أمام مديرية الزراعة شارع شبين الكوم وأخرى بدوران شارع المدارس ورضا، وأيضًا بشارع المدارس أمام سور مدرسة السادات.

وفي نطاق حي ثالث، تم إنشاء غرفة صرف أمطار بالشارع التجاري بالشيخ زايد.

كما استمرت أعمال الصيانة والإنشاء بمركز فايد بمناطق متفرقة بالمدينة وبالقنطرة غرب بالشوارع الرئيسية والشوارع المتأثرة بسقوط الأمطار.

وتواصل مديرية الطرق والنقل خلال الفترة الحالية تكثيف الأعمال لإنهاءها بباقي المراكز والمدن طبقًا للحاجة.