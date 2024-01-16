رئيس جامعة القناة يُوجه بسرعة الانتهاء من لائحة العلاج الطبيعي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية العلاج الطبيعي بدأت قوية؛ حيث تضم 33 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، تم انتقاؤهم بمنتهى العناية للتدريس للدفعة الأولى لأحدث كليات القطاع الطبي بالجامعة، والتي تضم 133 طالبا وطالبة بجامعة قناة السويس، و70 طالبا وطالبة من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك أثناء اجتماع رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور مع أعضاء هيئة التدريس والإداريين بكلية العلاج الطبيعي.

وكان في استقبال رئيس الجامعة فور وصوله مقر الجامعة القديمة- الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

ووجه الدكتور ناصر مندور، بضرورة الانتهاء من اللائحة الداخلية لكلية العلاج الطبيعي، مطالبًا بالبدء في مشروع لائحة الدراسات العليا الخاصة بالكلية على المستويين الأكاديمي والمهني.

هيكل كلية علاج طبيعي

وتابع "مندور" أن كلية العلاج الطبيعي بدأت بـ14 معيدا، و12 مدرس مساعد، و6 مدرسين، و14 إداريا، مؤكدًا أن هذا العدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين يكفي احتياجات الكلية.

وشدد على ضرورة الانتهاء من اللائحة الداخلية للكلية بأقصى سرعة، مُعلنًا عن استقدام كادر تمريض العيادات، وتكليف إخصائيين ممارسيين للعلاج الطبيعي للعمل بمجمع العيادات الخارجية، المنتظر افتتاحه منتصف فبراير المقبل، موضحًا أن العيادات ستفتح أبوابها للمواطنين من إقليم القناة وسيناء فور ا افتتاحها، لافتًا إلى أنها تحتوي على جميع المستلزمات العلاجية لمرضى العظام، الأعصاب، الأطفال من ذوي الهمم، والتأهيل بعد جراحات الحروق وتأهيل السيدات قبل وبعد الولادة، وبعض جراحات الأورام.

وأضاف رئيس الجامعة، أن انضمام الإخصائيين جنبًا إلى جنب مع فريق عمل الكلية من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة سيؤهل العيادات الخارجية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات لإقليم القناة وسيناء، تشمل جميع التخصصات وتتبع أقوى وأحدث الإرشادات العلمية، لعلاج الحالات المرضية المختلفة في مجال العلاج الطبيعي.

وتفقد "مندور" مجمع العيادات الخارجية، مصدرًا توجيهاته ببدء العمل في المسطحات الخضراء المحيطة بمجمع العيادات؛ لتوفير أماكن انتظار خارج العيادات كاستراحة للمرضى وذويهم.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد سرحان شرح تفصيلي لرئيس الجامعة حول الأجهزة والعيادات، موضحًا أنها تشمل 5 عيادات هي:

عيادة ومركز للعلاج الطبيعي لأمراض العظام وجراحتها والتأهيل لما بعد الإصابات الرياضية، وعيادة العلاج الطبيعي ووحدة التأهيل للأطفال ذوي الهمم، إلى جانب عيادة ومركز للعلاج الطبيعي للتأهيل لأمراض الأعصاب وجراحتها، ووحدة تأهيل إصابات ما بعد الجلطات المخية والحبل الشوكي.

هذا بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعي للتأهيل لما بعد جراحات السمنة والحروق والأورام، ووحدة أخرى لتقييم وعلاج تشوهات العمود الفقرى، مشيرًا إلى أن القوة الاستيعابية لمجمع العيادات 30 مريضا في الساعة الواحدة.

ولفت إلى أنه تم تجهيز العيادات بالكامل بأحدث الأجهزة والمستلزمات، منها جهاز الموجات التصادمية، جهاز الليزر البارد، جهاز شد الفقرات الإلكتروني، جهاز التحريك السلبي للمفاصل، فضلًا عن وحدة تمرينات علاجية لتأهيل الإصابات الرياضية وما بعد جراحات المفاصل، سواء زرع أربطة مثل الرباط الصليبي الأمامي والخلفي وغضاريف الكتف والحوض، بالإضافة إلى جهاز ال R.F الأول من نوعه بمحافظة الإسماعيلية لعلاج الالتهابات المزمنة والأوتار وإصابات العضلات، وجهاز GAME READY للتدريب مع الضغط لتأهيل ما بعد تغيير المفاصل.