الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصاد قوافل جامعة قناة السويس في المشروعات القومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توجهت جامعة قناة السويس بالعديد من القوافل الشاملة إلى قرى ومدن إقليم القناة وسيناء، وذلك في إطار دورها المجتمعي الخدمي والتنويري، الهادف للتوجه للمجتمع، ومحاولة تناول أهم مشكلاته وتحدياته، ووضع الحلول العلمية لها، إيمانًا بدور البحث العلمي، وأهمية ربطه بالمجتمع وتحدياته.

وتم تنفيذ القوافل تحت رعاية وتوجيهات الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبالتعاون والتنسيق  مع المؤسسات المختلفة، ضمن فعاليات المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وأهمها مشروع "حياة كريمة"، من أجل دعم وتنمية الإنسان المصري، وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، ورفع درجة الوعي والتثقيف الصحي، والسلوكي، بما يحقق التمكين الاقتصادي، والمجتمعي، وكذلك مبادرة "ذوي الهمم"، و"صحتك تهمنا"، و"كلنا واحد" وذلك وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان المصري.

29 قافلة شاملة خلال 2023

ونفذت جامعة قناة السويس 29 قافلة شاملة خلال العام 2023، وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وغيرها من مؤسسات المجتمع المختلفة، وقدمت خدماتها الطبية، التوعوية، التثقيفية، والبيطرية، والزراعية المجانية لأهالي قرى ومدن محافظات إقليم القناة وسيناء (الإسماعيلية - السويس - دمياط - الشرقية - شمال سيناء - جنوب سيناء - بورسعيد)، بإجمالي عدد مستفيدين 25964 مواطنًا.

ففي الخدمات الطبية بلغت إجمالي ما يزيد عن 20 ألف خدمة، وخدمات التوعية 2056 خدمة، و335 خدمة تثقيفية، و806 خدمة إرشاد زراعي، و2744 خدمة بيطرية.

وتضمنت قوافل جامعة قناة السويس المشاركة في المشروع القومي لتطوير القرى المصرية
"حياة كريمة"، ومبادرة "صحتك تهمنا"، ومبادرة "كلنا وطن واحد عائلة واحدة "، و"ذوي الهمم".

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