الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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للطلاب.. دورات تدريبة جديدة بمركز جامعة قناة السويس للتطوير المهني

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن مناقشة المائدة المستديرة، التي نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني الشهر الماضي، تحت عنوان  "التعرف على المهارات المطلوبة للخريجين وأنماط التعيين في سوق العمل بمحافظة الإسماعيلية"، بحضور كوكبة من رجال الأعمال يمثلون 20 شركة، قد خلصت إلى مجموعة هامة من التوصيات التي توضح المهارات المطلوب توافرها لدى الخريجين وفقًا لاحتياجات سوق العمل الفعلية.

بدء تنفيذ الدورات التدريبية 

وأضاف مندور أن المركز اتخذ تلك  التوصيات موضع التنفيذ الفعلي، وذلك من خلال تنظيم دورات جديدة تنمي مهارات الطلاب، وفقًا للاحتياجات المطلوبة لربطهم بسوق العمل الفعلي، وتأهيلهم خلال سنوات الدراسة لاقتحام أسواق العمل بكل سهولة.

جاء ذلك بالتزامن مع تنظيم المركز الجامعي للتطوير المهني لدورتين تدريبيتين، خلال الفترة من 28 إلى 1 فبراير القادم حول مهارات التوظيف.

تأتي الدورات - بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة.

وقال عبد النعيم إنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين في مقر المركز الأسبوع المقبل، وفي حالة اجتياز المقابلة سيتم الإعلان عن المقبولين في كل دورة. 

ومن جهته - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدورات تعد منحة مجانية مقدمة لطلاب جامعة قناة السويس فقط، كما يحصل كل متدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة.

وأضاف الدكتور محمد عبد الجواد، أن حضور جميع أيام التدريب من 28 يناير وحتى 1 فبراير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا يعتبر شرط أساسي لاجتياز الدورة، كما أن التسجيل متاح لكل طالب في دورة واحدة فقط، وغير متاح لطلاب الفرقة الأولى والخريجين.

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