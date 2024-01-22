الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية مجانية في البعالوة بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، عن تظيم قافلة طبية مجانية بمدرسة محمد بدران بقرية البعالوة الصغرة بمركز ومدينة التل الكبير، على مدار يومين بداية من اليوم الإثنين وحتى غدًا الثلاثاء، بإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة صحة المحافظة، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

قافلة طبية تشمل 9 تخصصات

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن قافلة تشمل 9 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجاني، فريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

جميع الخدمات مجانية 

وأشار الدكتور على حطب، إلى أن إدارة القوافل التابعة لمديرية الصحة تقدم خدماتها المتكاملة في جميع التخصصات بالمجان، ومستمرة في جميع مناطق محافظة الإسماعيلية لتصل لكل مواطن بالقرى، والعزب التابعة لكل الإدارات خاصة الأماكن التي بها تطوير في المنشآت الصحية، وذلك لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حتى يتسنى لهم تقديم أفضل خدمة طبية ذو جوده متميزة.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التي تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفًا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات، مديرة إدارة القوافل الطبية بصحة الإسماعيلية، أنه يتم الكشف وصرف العلاج مجانًا بالكامل لجميع الحالات، مؤكدة أن اختيار مركز ومدينة التل الكبير، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت أن القافلة تأتى ضمن خطة القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتي تستهدف المناطق النائية والمحرومة بالإسماعيلية للمساهمة في النهوض بقرى مبادرة "حياة كريمة"، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية" ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.

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