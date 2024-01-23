سجل سعر الذهب اليوم ارتفاع متواصل ليتجاوز 3660 جنيه لعيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري، كما واصلت باقي اعيرة الذهب تداولاتها في الوقت الذي يتراجع فيه الذهب العالمي، وتعرض الدستور في التقرير التالي تحديث سعر الذهب اليوم في مصر 2024.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 24

4182.75 جنيه للبيع.

4148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب للبيع والشراء عيار 22

3834.25 جنيه للبيع

3802.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 21

3660 جنيه للبيع

3630 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 18

3137.25 جنيه للبيع

3111.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم عيار 14

2440 جنيه للبيع

2420 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

2091.5 جنيه للبيع

2074.25 جنيه للشراء





الذهب عيار 9

1568.5 جنيه للبيع

1555.75 جنيه للشراء

سعر سبيكة بي تي سي

سبيكة بى تى سي 50 جرام : 225385 جنيه

اونصة 31.10 جرام من بى تى سى سبيكة BTC : 141255 جنيه

سبيكة بى تى سي 100جرام : 453870 جنيه

سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 90905 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 45465 جنيه

سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 22740 جنيه

سعر الذهب بالدولار

يواصل سعر الذهب بالدولار تراجعه إلى ما دون 2،020 دولارًا، وانخفض السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 20 يومًا (EMA)، والذي يتداول حول 2،036 دولارًا.

وبعد تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة، ولم يعد الطلب على الذهب بالدولار على المدى القريب صعوديًا، ودعم الذهب دعمًا مؤقتًا بعد انخفاضه بالقرب من المتوسط ​​​​المتحرك لـ50 يومًا، والذي يتأرجح بالقرب من 2017 دولارًا. يتراجع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 فترة نحو مستوى 40.00.