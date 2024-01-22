لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 30 ألف معلم

وفرت التنظيم والإدارة لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024 والتي فتحت الباب أمام المعلمين لاجتياز اختبارات 30 الف معلم والتي يستمر التقديم فيها حتى 31 يناير الجاري وفق الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعرض الدستور في التقرير التالي لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024.

لينك تقديم مسابقة التربية والتعليم 2024

يستمر تقديم مسابقة التربية والتعليم - مسابقة 30 ألف معلم حتى 31 يناير الجاري عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من الرابط التالي هنا، اختيار أيقونة وظائف، اختيار وظيفة معلم مساعد «معلم فصل» للصفوف الابتدائية «الأول، الثانى، الثالث»، تبعًا للمحافظة محل الإقامة، خاصة أنه يحظر التقديم لمسابقة التربية والتعليم إلا في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024

حددت وزارة التربية والتعليم شروط الالتحاق بـ مسابقة 30 ألف معلم وهي أن يكون المتقدم مصري، محمود السيرة، وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمضي على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 ألف معلم 2024 عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ ابتدائي/ معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية، أن يكون التقدير العام للمتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024 مقبول فأعلى، أن يجتاز الإختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن، اجتياز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة، يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

رسوم الاشتراك في مسابقة التربية والتعليم 2023

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم الاشتراك في مسابقة التربية والتعليم من خلال سداد مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة)، والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 ح/ حصيلة رسوم آداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقًا لتاريخ نشر إعلان المسابقة، والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2024.