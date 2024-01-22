كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمباريات أمم إفريقيا

أتاحت التليفزيون الجزائري شفرة قناة الجزائرية الأرضية ليتمكن متابعي بطولة كأس أمم أفريقيا من مشاهدة المباريات بعد أن حلصت على حقوق بث 17 مباراة من ضمنها مباريات المنتخب المصري وكذلك مباراتا الافتتاح ونهائي كأس أمم إفريقيا.

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية؟

ويواجه اليوم منتخب مصر الرأس الأخضر في مباراة هامة يغيب عنها كابتن منتخب مصر محمد صلاح، وتعرض الدستور في التقرير التالي كيفية ادخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم.

كيف افتح قناة الجزائرية الأرضية؟

تسمى قناة الجزائرية الارضية على النايل سات باسم Programme NationalHDعبر التردد 11680، معدل ترميز 27500 أفقي، ويمكنك إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية بعد ااضغط على زر Menu أو القائمة، اضغط على كلمة خيارات Options اختر تثبيت أو Installation.، والأفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation عند ضبط القناة، قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat.، وادخل التردد السابق، واختيار التردد الأفقي H، ومعدل الترميز السابق، اضغط موافق Ok.، وبعد أن يتم حفظ البيانات س تجد أنّ القناة لا تزال مُشفرة، لذا عليك إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

1100001100000000، ويختلف إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات حسب الريسفير الخاص بك.

موعد مباراة مصر والراس الأخضر والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاثنين الموافق 22 يناير 2024 في تمام العاشرة مساءً مباراة مصر والرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وتقام مباراة مصر والراس الاخضر على أستاد فيليكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان في دولة كوت ديفوار.

ويحكم في المباراة التي يغيب عنها كابتن منتخب مصر محمد صلاح الحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، ويعاونه في تقنية الفيديو (الفار) الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل.