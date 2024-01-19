يتابع المصريون جدول مباريات اليوم الجمعة مع اهتمامهم بمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ33، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا من جميع أنحاء القارة الأفريقية، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وستقام مباريات دور الـ16 من البطولة في الفترة من 27 إلى 31 يناير 2024، وتعرض الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-1-2024 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم

عدة مباريات في انتظار متابعي كرة اليد في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد ويأتي جدول مباريات اليوم كالتالي:

منتخب مصر ضد الكونغو: 19:00

منتخب ليبيا ضد الجزائر: 19:00

منتخب الجابون ضد المغرب: 21:00

منتخب غينيا ضد الكاميرون: 17:00

منتخب كينيا ضد أنغولا: 15:00

منتخب نيجيريا ضد تونس: 21:00

منتخب رواندا ضد جمهورية الكونغو: 15:00

منتخب زامبيا ضد الرأس الأخضر: 17:00

جدول مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

العراق ضد اليابان: 14:30 استاد المدينة التعليمية قناة بي إن سبورت

فيتنام ضد إندونيسيا: 17:30 استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل

beIN ASIAN CUP 1

SSC EXTRA 1 HD

هونغ كونغ ضد إيران: 20:30 استاد خليفة الدولي Alkass EXTRA TWO HD

جدول مباريات كأس الأمم الافريقية

الرأس الأخضر ضد موزمبيق 17:00 ملعب فيليكس هوفويت بوانيي beIN Sports HD 3 Max

السنغال ضد الكاميرون 20:00 ملعب شارليس كونان باني beIN Sports

غينيا ضد غامبيا 23:00 ملعب شارليس كونان باني

beIN Sports HD Max

TV3 Sport 1 Dan

القنوات الناقلة مباريات اليوم

القنوات الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية قنوات بي إن سبورت ماكس إتش دي القطرية، كما سيتم نقل المباريات عبر قناة الجزائرية الأرضية مجانًا وبدون تشفير.

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق التردد: 11179-H-27500 قناة TV 8.5 القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق التردد: 12356 – أفقي – 7100

قنوات beIN SPORTS هي القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

قناة beIN SPORTS MAX 1: القمر الصناعي: Nilesat 7°W التردد: 12604 H معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: H التشفير: BISS

قناة beIN SPORTS MAX 2: القمر الصناعي: Nilesat 7°W التردد: 12604 H

معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: v التشفير: BISS

قناة beIN SPORTS MAX 3:القمر الصناعي: Nilesat 7°W التردد: 12604 H معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: H التشفير: BISS