جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-1-2024 والقنوات الناقلة
يتابع المصريون جدول مباريات اليوم الجمعة مع اهتمامهم بمتابعة بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الـ33، والتي تستضيفها دولة كوت ديفوار، ويشارك في البطولة 24 منتخبًا من جميع أنحاء القارة الأفريقية، تم تقسيمهم إلى ست مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.
وستقام مباريات دور الـ16 من البطولة في الفترة من 27 إلى 31 يناير 2024، وتعرض الدستور جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 19-1-2024 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم
عدة مباريات في انتظار متابعي كرة اليد في إطار مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد ويأتي جدول مباريات اليوم كالتالي:
- منتخب مصر ضد الكونغو: 19:00
- منتخب ليبيا ضد الجزائر: 19:00
- منتخب الجابون ضد المغرب: 21:00
- منتخب غينيا ضد الكاميرون: 17:00
- منتخب كينيا ضد أنغولا: 15:00
- منتخب نيجيريا ضد تونس: 21:00
- منتخب رواندا ضد جمهورية الكونغو: 15:00
- منتخب زامبيا ضد الرأس الأخضر: 17:00
جدول مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة
العراق ضد اليابان: 14:30 استاد المدينة التعليمية قناة بي إن سبورت
فيتنام ضد إندونيسيا: 17:30 استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل
beIN ASIAN CUP 1
SSC EXTRA 1 HD
هونغ كونغ ضد إيران: 20:30 استاد خليفة الدولي Alkass EXTRA TWO HD
جدول مباريات كأس الأمم الافريقية
الرأس الأخضر ضد موزمبيق 17:00 ملعب فيليكس هوفويت بوانيي beIN Sports HD 3 Max
السنغال ضد الكاميرون 20:00 ملعب شارليس كونان باني beIN Sports
غينيا ضد غامبيا 23:00 ملعب شارليس كونان باني
beIN Sports HD Max
TV3 Sport 1 Dan
القنوات الناقلة مباريات اليوم
القنوات الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية قنوات بي إن سبورت ماكس إتش دي القطرية، كما سيتم نقل المباريات عبر قناة الجزائرية الأرضية مجانًا وبدون تشفير.
القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق التردد: 11179-H-27500 قناة TV 8.5 القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق التردد: 12356 – أفقي – 7100
قنوات beIN SPORTS هي القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024
قناة beIN SPORTS MAX 1: القمر الصناعي: Nilesat 7°W التردد: 12604 H معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: H التشفير: BISS
قناة beIN SPORTS MAX 2: القمر الصناعي: Nilesat 7°W التردد: 12604 H
معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: v التشفير: BISS
قناة beIN SPORTS MAX 3:القمر الصناعي: Nilesat 7°W التردد: 12604 H معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: H التشفير: BISS