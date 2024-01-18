عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024)، أصبح البحث عن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، هو الشغل الشاغل لمتابعي الكرة المصرية والمسابقات المحلية، في ظل توقف مسابقة دوري نايل حاليا، لمشاركة المنتخب الوطني الأول بأمم إفريقيا "كان 2023".

دربي الإسكندرية.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة بمجموعات كأس رابطة الأندية

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والختامية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، يومي 24 و26 يناير الجاري، حيث تقام جميع المباريات في توقيت واحد، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة، غياب قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" عن المسابقة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

الأربعاء 24 يناير 2024

إنبي & الإسماعيلي.. الثالثة عصرا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

منافسات المجموعة الثالثة.

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الثالثة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الثالثة.

الاتحاد السكندري & سموحة.. الخامسة مساء (ستاد الإسكندرية).

(دربي الإسكندرية)، منافسات المجموعة الأولى.

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة.. الخامسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

منافسات المجموعة الأولى.

الجمعة 26 يناير 2024

المقاولون العرب & البنك الأهلي.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الرابعة.

المصري البورسعيدي & الجونة.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الرابعة.

بيراميدز & زد.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

منافسات المجموعة الثانية.

فاركو & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الثانية.

نتائج الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

المقاولون العرب 1 الجونة 1

الاتحاد السكندري 1 بلدية المحلة 0

فاركو 0 زد 2

سموحة 0 مودرن فيوتشر 0

طلائع الجيش 2 بيراميدز 2

البنك الأهلي 2 المصري البورسعيدي 2

الإسماعيلي 1 سيراميكا كليوباترا 3

إنبي 2 الداخلية 1

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

المجموعة الأولى..

1/ الاتحاد السكندري 6 نقاط، ضمن بهم التأهل للدور التالي.

2/ بلدية المحلة 3 نقاط.

3/ مودرن فيوتشر نقطة وحيدة.

4/ سموحة نقطة وحيدة.

المجموعة الثانية..

1/ طلائع الجيش 4 نقاط.

2/ زد 3 نقاط.

3/ بيراميدز 2 نقطة.

4/ فاركو نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة..

1/ سيراميكا كليوباترا 6 نقاط، يضمن بهم بلوغ الدور التالي.

2/ الداخلية 3 نقاط.

3/ إنبي 3 نقاط.

4/ الإسماعيلي 0 من النقاط.

المجموعة الرابعة..

1/ الجونة 4 نقاط.

2/ المصري البورسعيدي 4 نقاط.

3/ المقاولون العرب نقطة وحيدة.

4/ البنك الأهلي نقطة وحيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقي مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، قد توجه بالنسختين الأولى والثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب كلا من غزل المحلة والمصري البورسعيدي.