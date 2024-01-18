الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دربي الإسكندرية.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة بمجموعات كأس رابطة الأندية

الجونة
الجونة

عقب انتهاء منافسات الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة (موسم 2023/2024)، أصبح البحث عن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة، هو الشغل الشاغل لمتابعي الكرة المصرية والمسابقات المحلية، في ظل توقف مسابقة دوري نايل حاليا، لمشاركة المنتخب الوطني الأول بأمم إفريقيا  "كان 2023".

دربي الإسكندرية.. مواعيد مباريات الجولة الثالثة بمجموعات كأس رابطة الأندية

وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والختامية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة، يومي 24 و26 يناير الجاري، حيث تقام جميع المباريات في توقيت واحد، من أجل مبدأ تكافؤ الفرص.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسختها الثالثة، غياب قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" عن المسابقة.

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة

  • الأربعاء 24 يناير 2024

إنبي & الإسماعيلي.. الثالثة عصرا (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

منافسات المجموعة الثالثة.

سيراميكا كليوباترا & الداخلية.. الثالثة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الثالثة.

الاتحاد السكندري & سموحة.. الخامسة مساء (ستاد الإسكندرية).

(دربي الإسكندرية)، منافسات المجموعة الأولى.

مودرن فيوتشر & بلدية المحلة.. الخامسة مساء (ستاد القاهرة الدولي).

منافسات المجموعة الأولى.

  • الجمعة 26 يناير 2024

المقاولون العرب & البنك الأهلي.. الرابعة عصرا (ستاد الجبل الأخضر).

منافسات المجموعة الرابعة.

المصري البورسعيدي & الجونة.. الرابعة عصرا (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الرابعة.

بيراميدز & زد.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

منافسات المجموعة الثانية.

فاركو & طلائع الجيش.. السابعة مساء (ستاد المكس بالإسكندرية).

منافسات المجموعة الثانية.

نتائج الجولة الثانية بمجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة 

المقاولون العرب 1 الجونة 1

الاتحاد السكندري 1 بلدية المحلة 0

فاركو 0 زد 2

سموحة 0 مودرن فيوتشر 0

طلائع الجيش 2 بيراميدز 2

البنك الأهلي 2 المصري البورسعيدي 2

الإسماعيلي 1 سيراميكا كليوباترا 3

إنبي 2 الداخلية 1

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس أمم إفريقيا

في الجولة الثانية.. موعد مباراة مصر وغانا والقنوات الناقلة

ترتيب مجموعات كأس رابطة الأندية المحترفة 

المجموعة الأولى..

1/ الاتحاد السكندري 6 نقاط، ضمن بهم التأهل للدور التالي.

2/ بلدية المحلة 3 نقاط.

3/ مودرن فيوتشر نقطة وحيدة.

4/ سموحة نقطة وحيدة.

المجموعة الثانية..

1/ طلائع الجيش 4 نقاط.

2/ زد 3 نقاط.

3/ بيراميدز 2 نقطة.

4/ فاركو نقطة وحيدة.

المجموعة الثالثة.. 

1/ سيراميكا كليوباترا 6 نقاط، يضمن بهم بلوغ الدور التالي.

2/ الداخلية 3 نقاط.

3/ إنبي 3 نقاط.

4/ الإسماعيلي 0 من النقاط.

المجموعة الرابعة..

1/ الجونة 4 نقاط.

2/ المصري البورسعيدي 4 نقاط.

3/ المقاولون العرب نقطة وحيدة.

4/ البنك الأهلي نقطة وحيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريقي مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، قد توجه بالنسختين الأولى والثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وذلك على حساب كلا من غزل المحلة والمصري البورسعيدي.

دربي الإسكندرية كأس رابطة الأندية المحترفة الاتحاد السكندري وسموحة مواعيد مباريات الجولة الثالثة بكأس رابطة الأندية مواعيد مباريات الجولة الثالثة بمجموعات كأس رابطة الأندية

مواد متعلقة

كأس رابطة الأندية.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي

كأس رابطة الأندية.. البنك الأهلي يواجه المصري في مباراة تحديد المصير

كأس رابطة الأندية المصرية.. سموحة يستضيف مودرن فيوتشر فى مباراة الاحتفاظ بالأمل

كأس رابطة الأندية.. التعادل الإيجابي 1/1 يحسم مواجهة المقاولون العرب والجونة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس