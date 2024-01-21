الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازة البنوك خلال هذا الشهر والإجازات الرسمية 2024

إجازة البنوك خلال
إجازة البنوك خلال هذا الشهر والأجازات الرسمية 2024

إجازة البنوك يعلن عنها البنك المركزي المصري في بيان رسمي لتتوقف التعاملات مع المواطنين في الإجازات الرسمية، وتتعدى إجازة البنوك خلال هذا الشهرثلاث أيام أجازة رسمية بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية، وتعرض الدستورفي التقرير التالي إجازة البنوك خلال هذا الشهر والإجازات الرسمية 2024.

إجازة البنوك خلال هذا الشهر 2024

أعلن البنك المركزي المصري عن إجازة البنوك خلال هذا الشهر والتي يتم فيها تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، وحصل الموظفون على يومين أجازة رسمية اولهما في أول يناير والثاني في 7 يناير.

وتكون  إجازة البنوك خلال هذا الشهر الثالثة في هذا الشهر يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 بمناسبة الاحتفال بثورة يناير 2011، وعيد الشرطة، الذي تم تحديد موعده يوم الخميس 25 يناير 2024، بالإضافة إلى أجازة يومي الجمعة والسبت على أن يتم استئناف العمل بالبنوك صباح يوم الأحد المقبل الموافق 28 يناير الحالي.

الخميس إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة

موعد إجازة 25 يناير 2024 للموظفين والإجازات الرسمية في مصر

الإجازات الرسمية في 2024 

الأحد ٠٧ يناير: عيد الميلاد المجيد

الخميس ٢٥ يناير: ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة 

الأربعاء ١٠ أبريل - الجمعة ١٢ أبريل: عيد الفطر المبارك وتستمر 3 أيام للموظفين ويومين للقطاع الخاص. 

الخميس ٢٥ أبريل: عيد تحرير سيناء (٢٥ أبريل ١٩٨٢)

الأربعاء ٠١ مايو  عيد العمال

الإثنين ٠٦ مايو: عيد شم النسيم

الأحد ١٦ يونيو: وقفة عيد الأضحى

الإثنين ١٧ يونيو - الخميس ٢٠ يونيو: عيد الأضحى المبارك وتستمر الأجازة لدى الموظفين لمدة 4 أيام للموظفين في القطاع العام، وتستمر الاجازة للقطاع الخاص لمدة 3 أيام بالإضافة إلى أجازة وقفة عيد الأضحى. 

الأحد ٣٠ يونيو: ثورة ٣٠ يونيو

الإثنين ٠٨ يوليو: بمناسبة رأس السنة الهجرية 

الثلاثاء ٢٣ يوليو: عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

الإثنين ١٦ سبتمبر: المولد النبوي الشريف

الأحد ٠٦ أكتوبر: عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣).

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